SPOR
31 Ağustos 2022 - 16:19

Kartallar Georges Kevın'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş takımı, Demir Grup Sivasspor’a karşı mağlup olmuştu. Kara Kartal takımı almış olduğu bu yenilginin ardından Tottenham’da top koşturan Kevin N’Koudou’nun transferi için çalışmalara başladı. İşte Haberin detayları…

SPOR
31 Ağustos 2022 - 16:19
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Kartallar Georges Kevın'ı kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor


Spor Toto Süper Lig’in ilk haftası itibariyle Beşiktaş takımı, Demir Grup Sivasspor’la yapmış olduğu karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı. Siyah Beyazlı takım bu mağlubiyet sonrasında takıma transfer için tekrardan çalışmalarına başladı. Bununla beraber Beşiktaş takımı aramış olduğu kanat oyuncusunu da İngiltere’de arayışa girdi. Alınan bilgilere göre siyah beyazlı kulüp Tottenham’da oynayan 24 yaşındaki orta saha mevkiinde oynayan Georges Kevin N’Koudou’nun takıma kiralanması için anlaşma yaptı.

Georges Kevin

Georges Kevin’a Dair Ayrıntılar



Orta saha mevkiinde yer alan futbolcu Georges Kevin her iki kanatta da oynayabiliyor. Ve bununla beraber de atik olmasıyla beraber dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kamerun’lu futbolcu, Marsilya’da sergilemiş olduğu performansıyla 2016’nın yaz aylarında 11 milyon Euro tutarında Tottenham’a transfer edildi. İngiliz kulübünde ise oldukça az forma giyen Kevin, geçtiğimiz sezonda Monaco’da ondan önceki sezonda da Bunley’e kiralanarak futbol kariyerini sürdürmüştü.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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