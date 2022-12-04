EKONOMİ
04 Aralık 2022 - 19:55

Kartınızdaki puanlar boşa gidecek! Kredi kartı kullanıcılarının o güne kadar kullanması gerekiyor!

Kredi kartı kullanıcılarının alışverişlerinden kazandıkları puanları hemen kullanması gerekiyor. Aksi halde tüm yıl biriktirdikleri puanlar boşa gidecek. İşte detaylar...

EKONOMİ
04 Aralık 2022 - 19:55
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Kartınızdaki puanlar boşa gidecek! Kredi kartı kullanıcılarının o güne kadar kullanması gerekiyor!


Türkiye’deki milyonlarca kredi kartı müşterisi için sayılı günler kaldı. Kredi kartı ile alışveriş yapan kişiler, bankalarının kampanyalarına göre yaptıkları harcamalardan puan kazanıyor. Harcanmadığında kartta biriken puanlar, bir sonraki alışverişlerde ödeme yapmadan ürün satın almanızı sağlıyor. Ancak yapılan son duyurulara göre kullanılmayan puanlar yıl sonunda hesaplardan silinecek.

Kredi kartı puanınız varsa mutlaka kullanın!

Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşlara duyurular yapılıyor. Yüksek fiyatlarla mücadele edilen bir yıl geride bırakılırken kredi kartı kullanımları bir hayli arttı. Alışverişleri için kredi kartına yüklenen kişiler çoğu zaman bu alışverişlerinden puan kazanıyor. Elde ettikleri puanlar ile bir sonraki alışverişlerini bedavaya ya da daha ucuza getirebiliyor.



Kredi kartı kullanıcıları için yapılan duyuruya göre, kredi kartı sahiplerinin yeni yıl öncesinde varsa puanlarını kullanması gerekiyor. mevcut kredi kartlarının bağlı olduğu bankaların mobil uygulamasını indirerek hemen kredi kartınızda ne kadar puan olduğunu öğrenebilirsiniz. Kartınızda puanlar var ise hem fiziki alışverişlerde hem de e-Ticaret alışverişlerinde kullanabilirsiniz.

Duyuruda, kredi kartlarındaki puanların 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren sıfırlanacağı ve puanını kullanmayan müşterilerinin mevcut puanlarının silineceği ifade ediliyor.

Son gün 31 Aralık 2022

Kredi kartı kullanıcılarının puanlarını kullanmaları için son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirtiliyor. Bu tarihe kadar kartınızda bulunan puanları kullanmamanız halinde yeni yılda puan durumunuz sıfırlanacak ve tüm yıl kazandığınız puanlar boşa gidecek. Bu sebeple kart sahiplerinin mutlaka en 31 Aralık tarihine kadar tüm puanlarını kullanmaları gerekiyor. gece yarısından itibaren silinen puanlar bir daha kart sahibine iade edilmeyecek.

Puanlarınızın boşa gitmemesi için 31 Aralık 2022 günü gece yarısından önce mutlaka tüm puanlarınızı alışverişlerinizde kullanın.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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