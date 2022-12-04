Kartınızdaki puanlar boşa gidecek! Kredi kartı kullanıcılarının o güne kadar kullanması gerekiyor!

Türkiye’deki milyonlarca kredi kartı müşterisi için sayılı günler kaldı. Kredi kartı ile alışveriş yapan kişiler, bankalarının kampanyalarına göre yaptıkları harcamalardan puan kazanıyor. Harcanmadığında kartta biriken puanlar, bir sonraki alışverişlerde ödeme yapmadan ürün satın almanızı sağlıyor. Ancak yapılan son duyurulara göre kullanılmayan puanlar yıl sonunda hesaplardan silinecek.
Kredi kartı puanınız varsa mutlaka kullanın!Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşlara duyurular yapılıyor. Yüksek fiyatlarla mücadele edilen bir yıl geride bırakılırken kredi kartı kullanımları bir hayli arttı. Alışverişleri için kredi kartına yüklenen kişiler çoğu zaman bu alışverişlerinden puan kazanıyor. Elde ettikleri puanlar ile bir sonraki alışverişlerini bedavaya ya da daha ucuza getirebiliyor.
Kredi kartı kullanıcıları için yapılan duyuruya göre, kredi kartı sahiplerinin yeni yıl öncesinde varsa puanlarını kullanması gerekiyor. mevcut kredi kartlarının bağlı olduğu bankaların mobil uygulamasını indirerek hemen kredi kartınızda ne kadar puan olduğunu öğrenebilirsiniz. Kartınızda puanlar var ise hem fiziki alışverişlerde hem de e-Ticaret alışverişlerinde kullanabilirsiniz. Duyuruda, kredi kartlarındaki puanların 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren sıfırlanacağı ve puanını kullanmayan müşterilerinin mevcut puanlarının silineceği ifade ediliyor.