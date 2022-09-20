YAŞAM
20 Eylül 2022 - 13:41

Kaş açıklarındaki gemiden 'Mayısday' çağrısı ekipleri harekete geçirdi

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 20 metrelik bir gemiden ‘imdat' çağrısı yapıldı. Gemide tespit eden 300 göçmen yakın noktadan geçen bir kargo gemisine alındı. Göçmenler ve imdat çağrısı yapılan gemiyi karaya getirmek için Sahil Güvenlik botları çalışma başlattı.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 13:41
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Kaş açıklarındaki gemiden ‘Mayısday’ çağrısı ekipleri harekete geçirdi


Kaş'ın 103 mil açığında seyreden 20 metre uzunluğa sahip bir gemiden, dün akşam saatlerinde imdat çağrısı yapıldı. İhbarın üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Merkezi, bölgeye yakın noktadan geçen bir kargo gemisini yardım için yönlendirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar da hızla bölgeye hareket etti. Yardım istenen gemide 300 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Kargo gemisine nakledilen göçmenlerin karaya çıkartılması için çalışma başlatılırken, imdat çağrı yapılan geminin Antalya'ya getirileceği öğrenildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü açıklama yaptı



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin resmi twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "19.09.2022 günü KKTC Türk Radyo tarafından AAKKM'ye; Kaş'ın 103 mil güneyinde, Türk AK Sahası içerisinde, 300 göçmen taşıyan 20 m bir botun mayday çağrısı olduğu, olay mahaline PAOLO TOPIC kargo gemisinin yönlendirildiği bilgisi verilmiş, ihbar SGK Harekat Merkezine iletilmiştir. PAOLO TOPIC gemisi TSİ ile 23:47 itibarıyla birden fazla göçmeni gemi üzerine almaya başlamış, Merkezimizce İnmarsat C Telex cihazından gemi kaptanına SG botları ile buluşma rotası verilmiştir. PAOLO TOPIC an itibarıyla üzerine aldığı 300 göçmen ile beraber SGK botları buluşma noktasına doğru ilerlemekte olup saat 09.00 civarı SG botları ile buluşma gerçekleşmesi beklenmektedir" denildi.
(SM-BA-Y)

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