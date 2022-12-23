MAGAZİN
23 Aralık 2022 - 12:36

Kasaba dizisine bomba kadın oyuncu transferi! O isimde kadroya katıldı

Kasaba dizisinin erkek başrolü Ozan Dolunay olmuştu partneri belli oldu…

MAGAZİN
23 Aralık 2022 - 12:36
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Kasaba dizisine bomba kadın oyuncu transferi! O isimde kadroya katıldı


Dijital platform Netflix için çekilecek olan yerli proje Kasaba dizisi için güçlü bir kadro hazırlanıyor. Başrol de Okan Yalabık ve Ozan Dolunay kesinleşmişti. Merak edilen kadın başrol belli oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan Büşra Develi Kasaba dizisine dahil oldu. Ozan Dolunay ile partner olacak olan Büşra Develi bir süredir ekranlardan uzaktı. Büşra Develi

Uzun süredir ekranlardan uzaktı 

Güzel oyuncu Büşra Develi en son Akıncı dizisi ile kameralar karşısına geçmişti. Yaklaşık 1.5 yıldır ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Kasaba dizisi ile geri dönüyor. Gözlerden uzak sakin bir hayat yaşayan güzel oyuncunun şimdilerde ne yaptığı ise merak konusu. Yeni proje iddialarına karşı güzel oyuncudan herhangi bir açıklama gelmedi. Yerl Proje Kasaba ile ekranlara dönmeye hazırlanan Büşra Develi Begüm karakterine hayat verecek. Büşra Develi



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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