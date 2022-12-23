Dijital platform Netflix için çekilecek olan yerli proje Kasaba dizisi için güçlü bir kadro hazırlanıyor. Başrol de Okan Yalabık ve Ozan Dolunay kesinleşmişti. Merak edilen kadın başrol belli oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan Büşra Develi Kasaba dizisine dahil oldu. Ozan Dolunay ile partner olacak olan Büşra Develi bir süredir ekranlardan uzaktı.
MAGAZİN
23 Aralık 2022 - 12:36
Kasaba dizisine bomba kadın oyuncu transferi! O isimde kadroya katıldı
Kasaba dizisinin erkek başrolü Ozan Dolunay olmuştu partneri belli oldu…
MAGAZİN
23 Aralık 2022 - 12:36
EDİTÖR