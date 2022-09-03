Yapımcılığını ARC Film'in üstlendiği Kasaba Doktoru ilk bölümüyle beraber izleyicilerin gönlünü kazandı. Sevilen dizide ele alınan konuyla beraber oyuncuların başarısı da dikkatlerden kaçmadı. Şimdiler de ise Kasaba Doktoru dizisine yeni isimlerin dahil edildiği hakkında konuşmalar gündeme gelirken hangi ismin diziye dahil olduğu araştırılmaya başlandı. Kasaba Doktoru yeni oyuncusu kim?
Dizi
03 Eylül 2022 - 15:08
Kasaba Doktoru dizisinden şaşırtan hamle! O isim kadroya dahil oldu ilgi arttı
TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Kasaba Doktoru oyuncu kadrosunu zenginleştirmeye devam ediyor. Kısa süre içinde yoğun ilgi gören diziye başarılı isimler katılmaya devam ederken izleyiciler hangi ismin dahil olduğunu araştırmaya başladı. İşte, Kasaba Doktoru dizisinin oyuncu kadrosu haberimizde yer almaktadır
Dizi
03 Eylül 2022 - 15:08
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