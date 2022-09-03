Kasaba Doktoru dizisinden şaşırtan hamle! O isim kadroya dahil oldu ilgi arttı

Kasaba Doktoru oyuncu kadrosu zenginleşti

Yapımcılığını ARC Film'in üstlendiği Kasaba Doktoru ilk bölümüyle beraber izleyicilerin gönlünü kazandı. Sevilen dizide ele alınan konuyla beraber oyuncuların başarısı da dikkatlerden kaçmadı. Şimdiler de ise Kasaba Doktoru dizisine yeni isimlerin dahil edildiği hakkında konuşmalar gündeme gelirken hangi ismin diziye dahil olduğu araştırılmaya başlandı. Kasaba Doktoru yeni oyuncusu kim?TRT1 ekranlarının gözde dizilerinden Kasaba Doktoru yeni sezon için hazırlıklara başladı. Oyuncu kadrosunda zan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Vildan Atasever, Barış Yıldız, Özgün Karaman ve Sinan Albayrak'ın yer aldığı diziye 2. sezonla beraber bir isim daha katıldı. Kasaba Doktoru yeni oyuncusu Didem İnselel oldu. Yeni sezonunun ilk bölümü Cuma günü saat 20.00'da izleyici ile buluşacaktır.