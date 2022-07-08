Dizi
08 Temmuz 2022 - 14:00

Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti belli oldu

TRT 1 'i başarılı yapımlarından biri olan Kasaba Doktoru dizisi yeni sezonda ekranlarda olacak mı merak konusu oldu. Dizi severlerin Kasaba Doktoru dizisine ilgisi büyüktü. Peki Kasaba Doktoru dizisi yeni sezonda izleyici ile buluşacak mı? İşte detaylar...

Dizi
08 Temmuz 2022 - 14:00
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Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti belli oldu
Oyuncu kadrosunda bir birinden ünlü isimlerin bulunduğu Kasaba Doktoru dizisinden seyircisine güzel haber geldi. Kasaba doktoru yeni sezonda da izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Ozan Kasaba, Hazal Subaşı ve Deniz Can Aktaş bulunuyor.
Kasaba Doktoru yeni sezonda ekranlarda olacak mı?

Kasaba Doktoru yeni bir dizi olmasına rağmen izleyici kitlesi oldukça fazla. Kasaba Doktoru sezon finali yaparak ekranlara veda etti. Fakat yeni sezonda yeni bölümleriyle ekranda olacak. Heyecan kaldığı yerden yeni sezonda devam edecektir.

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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