Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti belli oldu

Oyuncu kadrosunda bir birinden ünlü isimlerin bulunduğu Kasaba Doktoru dizisinden seyircisine güzel haber geldi. Kasaba doktoru yeni sezonda da izleyici ile buluşacak. Başrollerinde Ozan Kasaba, Hazal Subaşı ve Deniz Can Aktaş bulunuyor.
Kasaba Doktoru yeni bir dizi olmasına rağmen izleyici kitlesi oldukça fazla. Kasaba Doktoru sezon finali yaparak ekranlara veda etti. Fakat yeni sezonda yeni bölümleriyle ekranda olacak. Heyecan kaldığı yerden yeni sezonda devam edecektir.
Kasaba Doktoru yeni bir dizi olmasına rağmen izleyici kitlesi oldukça fazla. Kasaba Doktoru sezon finali yaparak ekranlara veda etti. Fakat yeni sezonda yeni bölümleriyle ekranda olacak. Heyecan kaldığı yerden yeni sezonda devam edecektir.