Kasaptan bile ucuza satacak! Carrefour'da Ramazan öncesi son kırmızı et indirimi başladı! Fiyatlar 200 TL'nin altına düştü

CarrefourSA, indirim yapacağını duyurdu. Geçici zaman dilimi için kırmızı et fiyatlarında indirim yapılacak. Son zamanlarda artan fiyatlar bu indirimle vatandaşın yüzünü güldürecek. Mart ayı için başlatılan indirim, bugünlerde devam etmekte. 1 Mart gününde başlayan indirimlerle birlikte çeşitli ürünlerde de uygun fiyat görülmeye devam ediyor. En çok dikkat çeken ürün ise kırmızı et oldu. Kırmızı ette görülen indirim yalnızca 2 gün devam edecek.Geniş bir kitleye hitap eden CarrefourSA, yüz güldüren indirimlere devam ediyor. Mart ayında başlayan indirimlere kırmızı et fiyatları da dahil. Bu indirime göre; dana kıyma 207.90 liradan, dana döş sarma 221.90 liradan, dana kuşbaşı 221.90 liradan satışa sunulacak. Son zamanlarda sık sık konuşulan kırmızı et fiyatlarına, Ramazan ayının gelmesiyle yüksek zam öngörülüyor. Vatandaşı oldukça zor duruma düşürecek bu zam ile birlikte, 1 kilogram kıymanın 400 lira olacağı konuşuluyor. Şimdilik kesinlik kazanmayan bu duruma rağmen 1 kilogram kıymanın indirim uygulanan hali dahi 210 liradan satılmakta. Bu nedenle Ramazan ayının gelmesiyle zamların yaşanacak olmasına, halk tarafından kesin gözüyle bakılıyor.