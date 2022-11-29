Kaşık kaşık yediren saray muhallebisi! Davet sofralarını tatlandıracak o tarif çok beğenildi







SARAY MUHALLEBİSİ TARİFİ







TARİFİ

Tadı damağınızda kalacak ağır olmayan tatlı tarifi geldi. Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından olan sütlü tariflere bir yenisi daha eklendi. Damak çatlatan saray muhallebi tarifi haberimizde100 gr tereyağı5 su bardağı süt 4 kaşık tepeleme un 1 su bardağı şeker 1 paket vanilya 1 su bardağı dövülmüş ceviz 1 adet yumurta sarısıDerin tencere içerisine süt, şeker, un, yumurta alınarak karıştırıldıktan sonra ocağına altı açılarak kaynamaya bırakılır. Kaynayan muhallebinin içerisine tereyağ ilave edilerek tekrardan karıştırılır. Muhallebi kıvamına gelinmesiyle beraber 5 dakika daha kaynayan muhallebinin altı kapatılır. Muhallebinin koyulacağı borcam ıslatılarak muhallebi dökülür. Borcamın ıslatılmasındaki püf nokta ise servis ederken kolaylık muhallebinin tabaklanması için. Saray muhallebisi borcama koyulduktan sonra üzerine dövülmüş ceviz koyularak servis edilir. Afiyet olsun