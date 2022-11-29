Yemek Tarifleri
29 Kasım 2022 - 21:25

Kaşık kaşık yediren saray muhallebisi! Davet sofralarını tatlandıracak o tarif çok beğenildi

Muhteşem lezzetiyle kaşık kaşık yiyeceğiniz tatlı tarifini değerli okurlarımız için haberimizde yer verirken saray muhallebisi tarifi ve malzemeleri internet üzerinden araştırılmaktadır. Oldukça pratik tarif olan saray muhallebisi yapılışı sadece 5 dakika. İşte mutfakta çok zaman kaybettirmeyen saray muhallebi tarifi haberimizde yer almaktadır

Yemek Tarifleri
29 Kasım 2022 - 21:25
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Kaşık kaşık yediren saray muhallebisi! Davet sofralarını tatlandıracak o tarif çok beğenildi


Tadı damağınızda kalacak ağır olmayan tatlı tarifi geldi. Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından olan sütlü tariflere bir yenisi daha eklendi. Damak çatlatan saray muhallebi tarifi haberimizde

SARAY MUHALLEBİSİ TARİFİ

100 gr tereyağı



5 su bardağı süt

4 kaşık tepeleme un

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

1 su bardağı dövülmüş ceviz

1 adet yumurta sarısı

TARİFİ

Derin tencere içerisine süt, şeker, un, yumurta alınarak karıştırıldıktan sonra ocağına altı açılarak kaynamaya bırakılır. Kaynayan muhallebinin içerisine tereyağ ilave edilerek tekrardan karıştırılır. Muhallebi kıvamına gelinmesiyle beraber 5 dakika daha kaynayan muhallebinin altı kapatılır. Muhallebinin koyulacağı borcam ıslatılarak muhallebi dökülür. Borcamın ıslatılmasındaki püf nokta ise servis ederken kolaylık muhallebinin tabaklanması için. Saray muhallebisi borcama koyulduktan sonra üzerine dövülmüş ceviz koyularak servis edilir. Afiyet olsun 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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