Kaşık kaşık yiyeceğiniz salata tarifi geldi! Erişte ve nohutlu salata her sofrada yer alacak! Pratik ve lezzetli erişteli nohutlu salata tarifi







ERİŞTELİ NOHUTLU SALATA MALZEMELERİ







TARİFİ

Altın günlerinin aranan salata tarifi geldi. Oldukça kolay ve yapılışı bir o kadar da pratik olan erişteli nohutlu salata yiyenlerin beğenisini topladı. Lezzetli tariflerden olan salata için gerekli malzemeler ve nasıl yapıldığına dair detaylar haberimizde2 su bardağı erişte1,5 su bardağı haşlanmış nohut 2 diş sarımsak 1,5 su bardağı yoğurt Tuz Üzeri için: 1,5 yemek kaşığı tereyağ 1 çay kaşığı toz biber 3 yemek kaşığı kırık cevizDerin tencere içerisine kaynayan suyla beraber erişte ilave edilir ve yumuşayana kadar haşlanır. Haşlanan eriştelerin suyu süzülür soğuması için geniş kaba aktarılır. Soğuyan eriştelerin içerisine haşlanan nohutlar da katılır. Yoğurt ve sarımsak aynı zaman tuz ile beraber yoğurt çırpılarak kıvamlı ve pürüzsüz hale getirilir. Salatanın üzeri için ise tava da tereyağ eritilir toz biber ve ceviz ile 2-3 dakika kavrulduktan sonra salatanın üzerine ilave edilir. Afiyet olsun