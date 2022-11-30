Yemek Tarifleri
30 Kasım 2022 - 06:11

Kaşık kaşık yiyeceğiniz salata tarifi geldi! Erişte ve nohutlu salata her sofrada yer alacak! Pratik ve lezzetli erişteli nohutlu salata tarifi

Yapımı oldukça kolay ve yedikçe yiyesiniz gelecek olan erişteli nohutlu salata tarifi çay saatlerinde ve akşam yemeklerinin bir numaralı tarifi haline geldi. Doyurucu ve hafif olan bu tarif internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Erişteli nohutlu salata nasıl yapılır? İşte detaylar...

Yemek Tarifleri
30 Kasım 2022 - 06:11
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Kaşık kaşık yiyeceğiniz salata tarifi geldi! Erişte ve nohutlu salata her sofrada yer alacak! Pratik ve lezzetli erişteli nohutlu salata tarifi


Altın günlerinin aranan salata tarifi geldi. Oldukça kolay ve yapılışı bir o kadar da pratik olan erişteli nohutlu salata yiyenlerin beğenisini topladı. Lezzetli tariflerden olan salata için gerekli malzemeler ve nasıl yapıldığına dair detaylar haberimizde

ERİŞTELİ NOHUTLU SALATA MALZEMELERİ

2 su bardağı erişte



1,5 su bardağı haşlanmış nohut

2 diş sarımsak

1,5 su bardağı yoğurt

Tuz

Üzeri için:

1,5 yemek kaşığı tereyağ

1 çay kaşığı toz biber

3 yemek kaşığı kırık ceviz

TARİFİ

Derin tencere içerisine kaynayan suyla beraber erişte ilave edilir ve yumuşayana kadar haşlanır. Haşlanan eriştelerin suyu süzülür soğuması için geniş kaba aktarılır. Soğuyan eriştelerin içerisine haşlanan nohutlar da katılır. Yoğurt ve sarımsak aynı zaman tuz ile beraber yoğurt çırpılarak kıvamlı ve pürüzsüz hale getirilir. Salatanın üzeri için ise tava da tereyağ eritilir toz biber ve ceviz ile 2-3 dakika kavrulduktan sonra salatanın üzerine ilave edilir. Afiyet olsun 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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