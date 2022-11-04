Güneş tutulması sonrasında gerçekleşecek olan ay tutulması için heyecanlı bekleyiş başlarken ay tutluması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den izlenecek mi? soruları merak konusu oldu. İşte, Kasım ayı ay tutulması hakkında detaylar...
GÜNDEM
04 Kasım 2022 - 10:26
Kasım 2022 ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Kasım ayı ay tutulması hangi güne denk geliyor? Kasım 2022 ay tutulması izlenecek ülkeler
Kasım ayında gerçekleşecek ay tutulmasına az zaman kalması üzerine vatandaşlar tarafından ne zaman ve saat kaçta gerçekleşeceği araştırılmaya başlandı. Kasım ayı ay tutulması hangi güne denk geliyor? İşte detaylar..
GÜNDEM
04 Kasım 2022 - 10:26
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