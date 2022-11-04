Kasım 2022 ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Kasım ayı ay tutulması hangi güne denk geliyor? Kasım 2022 ay tutulması izlenecek ülkeler







AY TUTULMASI NE ZAMAN?







Güneş tutulması sonrasında gerçekleşecek olan ay tutulması için heyecanlı bekleyiş başlarken ay tutluması ne zaman, saat kaçta, Türkiye'den izlenecek mi? soruları merak konusu oldu. İşte, Kasım ayı ay tutulması hakkında detaylar...Kasım ayının 8. gününde gerçekleşecek olan ay tutulması Türkiye saati ile 14.00'da yaşanacaktır. Özellikle en merak edilen sorulardan birisi de Türkiye'de izlenip izlenmeyeceği oldu. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülen Ay tutulması bu yıl Avrupa, Afrika ve Asya'dan izlenebilecek.