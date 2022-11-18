Kasım 2022 PlayStation Plus ücretsiz oyunları







PLASTATİON PLUS KASIM AYINDAKİ ÜCRETSİZ OYUNLAR

NİOH 2 (PS5-PS4)

LEGO HARRY POTTER COLLECTİON (PS4)







HEAVENLY BODİES (PS5-PS4)

PlayStation Plus tarafından Kasım ayında kullanıcılara sunulan ücretsiz oyunlar belli oldu. Bu ayki bedeva oyunlar arasında en çok dikkat çeken Nioh 2 oluyor. Kullanıcılar, PlayStation Plus Essential'a aboneliklerini sürdürdükçe, 1 defa kütüphaneye eklediklerinde ücretsiz oyunları abonelikleri devam ettikçe ücret ödemeden oynayabilecekler.İblisler tarafından istila edilen Sengoku dönemindeki Japonya'yı kapsayan acımasız aksiyon/RPG macerasında, 3 büyük genişlemeyle yeni nesile özel geliştirmeler dahil Nioh 2 hikayesini keşfedebileceksiniz. Samuraylıkta ustalaşmak, güçlü Onmyo'nun büyüsünü kontrol altında tutabilmek ve ölümün hep ensenizde gezdiği dünyada yaşam mücadelesi vermek için ninjutsu yeteneklerini kullanmalısınız.Oyunun PS5'te oynanması için sistemin en güncel sistem yazılımına güncellenmesi gerekiyor. LEGO yaratıcılığını Harry Potter serisinde ki tüm detaylardan alarak oyuncuların keyfine sunuyor.Tarihteki uzay kaşifleri ile araştırmacıların başarısından esinlenmiş olan, yıldız senaryoların oluşturduğu koleksiyonu olan bu fizik oyununda ağırlıksız hareketin devamlı değişiklik gösteren koşullarını keşfedebilirsiniz.