TEKNOLOJİ
18 Kasım 2022 - 22:26

Kasım 2022 PlayStation Plus ücretsiz oyunları

Her ay kullanıcılarına ücretsiz oyun imkanı sunan PlayStation Plus'ın Kasım ayındaki ücretsiz oyunları belli oldu. Peki, PlayStation Plus Kasım ayındaki ücretsiz oyunları hangileri? İşte detaylar...

TEKNOLOJİ
18 Kasım 2022 - 22:26
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Kasım 2022 PlayStation Plus ücretsiz oyunları


PlayStation Plus tarafından Kasım ayında kullanıcılara sunulan ücretsiz oyunlar belli oldu. Bu ayki bedeva oyunlar arasında en çok dikkat çeken Nioh 2 oluyor. Kullanıcılar, PlayStation Plus Essential'a aboneliklerini sürdürdükçe, 1 defa kütüphaneye eklediklerinde ücretsiz oyunları abonelikleri devam ettikçe ücret ödemeden oynayabilecekler.

PLASTATİON PLUS KASIM AYINDAKİ ÜCRETSİZ OYUNLAR

NİOH 2 (PS5-PS4)

İblisler tarafından istila edilen Sengoku dönemindeki Japonya'yı kapsayan acımasız aksiyon/RPG macerasında, 3 büyük genişlemeyle yeni nesile özel geliştirmeler dahil Nioh 2 hikayesini keşfedebileceksiniz. Samuraylıkta ustalaşmak, güçlü Onmyo'nun büyüsünü kontrol altında tutabilmek ve ölümün hep ensenizde gezdiği dünyada yaşam mücadelesi vermek için ninjutsu yeteneklerini kullanmalısınız.

LEGO HARRY POTTER COLLECTİON (PS4)



Oyunun PS5'te oynanması için sistemin en güncel sistem yazılımına güncellenmesi gerekiyor. LEGO yaratıcılığını Harry Potter serisinde ki tüm detaylardan alarak oyuncuların keyfine sunuyor.

 playstation kasım ayı ücretsiz oyunları

HEAVENLY BODİES (PS5-PS4)

Tarihteki uzay kaşifleri ile araştırmacıların başarısından esinlenmiş olan, yıldız senaryoların oluşturduğu koleksiyonu olan bu fizik oyununda ağırlıksız hareketin devamlı değişiklik gösteren koşullarını keşfedebilirsiniz.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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