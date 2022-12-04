GÜNDEM
04 Aralık 2022 - 12:53

Kasım ayı efsane indirim kampanyalarına Ticaret Bakanlığı engeli: İncelemeye alındı!

Ticaret Bakanlığı, kasım ayında Türkiye'de çeşitli başlıklarda düzenlenen indirim kampanyalarına ağırlık verdi. Ocak ayında yapılacak bir reklam komitesi toplantısı incelemelerin sonuçlarını belirleyecek.

GÜNDEM
04 Aralık 2022 - 12:53
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Kasım ayı efsane indirim kampanyalarına Ticaret Bakanlığı engeli: İncelemeye alındı!


Ticaret Bakanlığı, Türkiye’de kasım ayında ‘efsane cuma’, ‘şahane kasım’, ‘şahane cuma’ şeklinde bir takım sloganlarla kasım ayında Türkiye'de gerçekleştirilen indirim kampanyalarını incelemeye almaya karar verdi. Bu karar kampanyada belirtilen indirim tutarlarının ve oranlarının doğru olmadığı, indirimli fiyatların ne kadar süreyle uygulanacağı belirtilmediği şikayetler üzerine alındı. Ocak ayındaki Reklam Komisyonu toplantısı, Kasım ayı indirim kontrolünün sonuçlarını belirleyecek.

TİCARET BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI

Efsane indirimler mercek altında

Son yıllarda alışveriş promosyonları sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada ‘şahane kasım’, ‘muhteşem cuma teklifleri’, ‘yıldızlı günler’ gibi sloganlar ve stratejideki birçok üründe derin indirimlerle yerini aldı. Ticaret Bakanlığı ise, Kasım ayında yoğunlaşan bir indirim kampanyasına odaklandı.



Bakanlık, indirim kampanyasının tüketicileri aldatma veya yanıltma amacı taşımadığını, verilen indirimlerin gerçek olduğunu ve kampanya süresince fiyatın çok yüksek olacağı izlenimi vermeden kampanyadan hemen önce indirimlerin yapıldığını vurguladı. Kasım ayında bakanlık tarafından yürütülen resen soruşturmaya ek olarak, kampanya tüketici şikayetleri için de incelemeye alındı. Bakanlığa iletilen şikayetler arasında kampanyada yer alan indirim tutarının ve indirim oranının doğru olmadığı, indirimli fiyatın hangi dönem için uygulandığının belirtilmediği, sağlanmadığı da yer alıyor.

Re’sen ve şikayet durumunda. Tekstilden kozmetiğe, teknik ürünlerden kuyumculuk ürünlerine kadar geniş bir yelpazede yürütülen denetim çalışması kapsamında, belirtilen firmalardan beyan ettikleri indirim tutarlarının ve indirim oranlarının doğru olup olmadığı soruldu ve bu kampanyalarla ilgili incelemeler sürüyor.

Ticaret Bakanlığı Reklam Komisyonu'nun Ocak 2023 tarihli toplantısında alınan kararların sonuçları, yasa gereği ayda en az bir kez yapılacak ve duyurulacak. Mart-Kasım ayları arasında tanıtım komitesi tarafından 33 indirim kampanyasına karar verildiği, bunların 27'sinin kanuna aykırılık nedeniyle 628.586 TL idari yaptırım aldığı bildirildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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