Kasım ayı maaş e-bordroları yayımlandı

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan devlet memurlarının 15 Kasım tarihinde alacakları Kasım ayı maaş bilgilerini gösteren e-bordrolar yayımlandı.
Kasım ayı E-bordroları yayında
Memurların hesaplarına 15 Kasım tarihinde yatacak olan Kasım ayı maaşlarına ait ödeme kalemlerinin yer aldığı, e-bordrolar e-devlet üzerinden yayımlandı.
Kamu çalışanları e-devlet üzerinden giriş yaparak, e-bordro modülü üzerinden maaşlarına ait ödeme ve kesintilerin yer aldığıe-bordrolarını ayrıntılı olarak görebilirler
Kasım ayı e-bordro için TIKLAYIN