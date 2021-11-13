EKONOMİ
13 Kasım 2021 - 21:29

Kasım ayı maaş e-bordroları yayımlandı

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan devlet memurlarının 15 Kasım tarihinde alacakları Kasım ayı maaş bilgilerini gösteren e-bordrolar yayımlandı.

EKONOMİ
13 Kasım 2021 - 21:29
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Kasım ayı maaş e-bordroları yayımlandı
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan devlet memurlarının  15 Kasım tarihinde alacakları Kasım ayı maaş bilgilerini gösteren e-bordrolar yayımlandı.


Kasım ayı E-bordroları yayında

Memurların hesaplarına 15 Kasım tarihinde yatacak olan Kasım ayı maaşlarına ait ödeme kalemlerinin yer aldığı, e-bordrolar e-devlet üzerinden yayımlandı. 

Kamu çalışanları e-devlet üzerinden giriş yaparak, e-bordro modülü üzerinden maaşlarına ait ödeme ve kesintilerin yer aldığıe-bordrolarını ayrıntılı olarak görebilirler

Kasım ayı e-bordro için TIKLAYIN
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