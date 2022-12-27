SPOR
27 Aralık 2022 - 22:13

Kasım ayında Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı görevinden ayrılan Giovanni Guidetti'nin milli arenada yeni adresi belli oldu. İtalyan Başantrenör, Sırbistan'ın yeni teknik patronu

Türkiye'de uzun yıllar kalmış isimlerden insanların aklına ilk gelenler genelde futboldan olur. Alex, Atiba, Muslera... Diğer isimlerin sırası, sonra gelir. O da belki... Yani şanslılar ve gerçekten de iz bırakmışlarsa. Giovanni Guidetti, 2008 yılında rotasını Akdeniz'den Marmara Denizi'ne doğru kırdı.

SPOR
27 Aralık 2022 - 22:13
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Kasım ayında Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı görevinden ayrılan Giovanni Guidetti'nin milli arenada yeni adresi belli oldu. İtalyan Başantrenör, Sırbistan'ın yeni teknik patronu


Türkiye'de uzun yıllar kalmış isimlerden insanların aklına ilk gelenler genelde futboldan olur. Alex, Atiba, Muslera... Diğer isimlerin sırası, sonra gelir. O da belki... Yani şanslılar ve gerçekten de iz bırakmışlarsa. Giovanni Guidetti, 2008 yılında rotasını Akdeniz'den Marmara Denizi'ne doğru kırdı. Kariyerinde ilk kez Türkiye'deydi. Olacaklardan habersizdi, belki de haberi vardı. Ama kimse o gün VakıfBank'ın başına geçen genç İtalyan'ın bu topraklarda uzun süre kalacağını düşünmüyordu. 

VakıfBank'ta geçen rüya gibi yılların ardından sıra milli takıma gelmişti. 2015 yazında kendini Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'na bağlayan sözleşmeye imza attı. 7 yılda çok şey yaşadı. Seveni kadar sevmeyeni oldu; övüldüğü kadar da eleştirildiği oldu. Ancak o hiçbir zaman kendi doğrularında vazgeçmedi. Kasım ayında yol ayrımı gözükmüştü Guidetti ile. Ancak milli mecradan uzak kalmayacağını herkes iyi biliyordu.



Haftalar öncesinden Guidetti ile Santarelli'nin adeta görevlerini takas edeceği voleybol basına düşmüştü. İki İtalyan, kimseyi yalancı çıkarmak istedi; bugün önce Santarelli açıklandı, ardından Guidetti. Giovanni'nin yeni adresi belli oldu: Sırbistan. Son dünya şampiyonu yine bir İtalyan'ın elinde. Takımda tanıdık çok, mesai onun için her zaman fazla, günün sonunda başarı ise... İşte orada yanıtlayacağı bazı sorular olacak eski dostun.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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