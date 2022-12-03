EKONOMİ
03 Aralık 2022 - 15:50

Kasım ayının en çok satılan araba markaları açıklandı

ODMD, kasım ayında en çok satılan araçları açıkladı. Listenin ilk sırasında Fiat yer alırken, Volkswagen ise ilk 5 içinde yer alamadı.

EKONOMİ
03 Aralık 2022 - 15:50
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Kasım ayının en çok satılan araba markaları açıklandı


Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) açıkladığı verilere göre, Otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, ocak-kasım döneminde bir önceki yıla kıyasla yüzde 1 azalarak 668 bin 63 oldu.

Bu yılın kasım ayında, otomobil ve hafif ticari araç satışları Kasım 2021'e göre yüzde 36,7, otomobil satışları yüzde 37,8, hafif ticari araç satışları da yüzde 34 oranında artış gösterdi.

Listenin İlk Sırasında Fiat Yer Alıyor



AA’nın ODMD raporlarından derlediği habere göre, kasım ayında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 14 bin 297 adet ile Fiat ilk sırada yerini aldı. Fiat’ı 9 bin 234 satış ile Renault ve 9 bin 83 satış ile Ford takip etti.

Toyota, 5 bin 613 satış ile dördüncü sırada yer alırken, Peugeot 5 bin 149 satışla beşinci sırada yer aldı. Volkswagen ise ilk 5 içinde yer alamadı.

en çok satılan araba

Kasım ayı içerisinde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren Fiat, 10 bin 150 ile ilk sırada yer alırken Fiat’ı 8 bin 383 satış ile Renault ve 4 bin 237 satışla Toyota takip etti. Peugeot 3 bin 530 satışla dördüncü sırada yer alırken, Hyundai 3 bin 162 otomobil satışıyla beşinci sırada konumlandı.

44 markanın yer aldığı listede, Smart hariç tüm marklardan satış yapıldı. Lüks otomobil satışları ise şöyle; 70 Porsche, 49 Maserati, 31 Lexus, 3 Jaguar, 3 Aston Martin, 2 Ferrari, 2 Bentley ve 1 Lamborghini.

Hafif ticari araçlarda ise kasım ayında Ford 8 bin 287 satışla listenin ilk sırasında yer alırken 4 bin 147 satışla Fiat ve 1.693 satışla Opel listenin ilk üçüne girmeyi başardı.

EDİTÖR
Gülçin Ceylan
Gülçin Ceylan
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