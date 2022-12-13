Kasım'da iflasını açıklayan FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried, Bahamalar'da yakayı ele verdi!

Bahamalar'dan yapılan açıklamaya göre, Kasım ayında iflas başvurusunda bulunan Bankman-Fried'in tutuklanması, ABD'nin resmi suç duyurusunu ve olası bir iade talebini takip ediyor. Bahamalar Başsavcısı Ryan Pinder, ABD yetkilileri resmi bir talepte bulunursa Bahamalar'ın Bankman-Fried'i ABD'ye ivedili bir şekilde iade edebileceğini duyurdu. Bilinidği üzere Bankman-Fried'in malvarlığı yaklaşık olarak 32 milyar dolardı ve bu rakamlarla kendisi dünyanın en zengin iş adamlarından bir tanesiydi.
BAHAMALAR BAŞKANINDAN YAZILI AÇIKLAMA
Bahamalar Başbakanı Philip Davis yaptığı açıklamada, "Bahamalar ve ABD, FTX ile bağlantılı olarak kamu güvenini kötüye kullanan ve yasayı ihlal eden tüm bireylerden hesap sormak konusunda ortak çıkarları paylaşıyor." dedi. Kripto borsası FTX, diğer kripto para borsalarından lider olarak görülen Binance ile ortaya çıkan bazı sorunlardan sonra likidite anlamında sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştı. Şirketin eski CEO'su Bankman-Fried ise geçtiğimiz günlerde müşteri fonlarını kasıtlı olarak kötüye kullanmadığını söylemişti.