EKONOMİ
30 Kasım 2022 - 12:28

Kasım enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 5 aylık enflasyon farkı ne olacak? Gözler TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranlarında!

Kasım ayı enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Her ayın 1'inde TÜİK tarafından enflasyon oranı incelenir ve ilk haftasında incelenen rakamlar kamuoyu ile paylaşılır. Yıl sonuna yaklaşırken maaş artışlarının en önemli nedenlerinden biri olan enflasyon oranları merak edilirken 5 aylık enflasyon farkının doğrulanması için araştırmalar hızlandırıldı. Peki Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 5 aylık enflasyon farkı ne olacak? İşte detaylar..

EKONOMİ
30 Kasım 2022 - 12:28
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Kasım enflasyon oranları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 5 aylık enflasyon farkı ne olacak? Gözler TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranlarında!


Enflasyon rakamları vatandaşın yakın takibinde. Kasım ayı enflasyon oranları için ise meraklı bekleyiş devam ediyor. En son enflasyon oranında TÜFE yüzde 3,54 arttı. Önümüzdeki günlerde yeni bir enflasyon farkı bekleniyor.

KASIM AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım enflasyon oranları açıklandı mı

Enflasyon oranları her ayın 1'inde TÜİK tarafından yayınlanmaktadır. Aralık ayının ilk günü yaklaşırken gözler Kasım ayı enflasyonunda olacak. 3 Aralık hafta sonu olduğu için Kasım ayı enflasyon oranı 5 Aralık günü saat 10:00'da açıklanacak.

ENFLASYON FARKI NE DEMEK?



Temmuz ayı enflasyon farkı yüzde 2,37 olarak açıklanmıştı. Ağustos ayı enflasyon farkı yüzde 1,46 olarak belirlenirken Eylül ayı enflasyon farkı da yüzde 3,08 şeklinde belirlendi. Ekim enflasyon farkını 3,54 olarak açıklayan TÜİK; toplamda enflasyon farkının 10,45 olarak kaydedildiğini duyurdu. Kasım ayının enflasyon rakamı belirlendiği zaman da 5 aylık enflasyon oranı netleşmiş olacak.

GÖZLER KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARINDA

Kasım enflasyon oranları açıklandı mı

Dört aylık enflasyonun açıklanmasının ardından gözler 5 Aralık'ta açıklanacak Kasım ayı enflasyon oranına çevrildi. Ocak 2023'te Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından emeklilerin ne kadar zam alacağı o tarihten itibaren netleşecek. Merkez bankasının yıl sonu enflasyon beklentileri anketi, ücret artışını 18-20 aralığına koyuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal yardım sisteminin bu sayının daha da artmasını sağlayacağını ve vatandaşların enflasyonun altında ezilmelerinin önüne geçileceğini söyledi. Net rakamlar Kasım-Aralık enflasyon rakamlarından sonra açıklanacak.

TÜİK tarafından yayınlanan aylık enflasyon oranı kümülatif hesaplaması maaş artışı olarak yansıtılmaktadır. Buna göre, dört aylık enflasyon oranı hesaplandıktan sonra şimdiden memur ve memur emeklileri yüzde 11,84, SSK ve Bağ-Kur ise şimdiden yüzde 10,84 arttı. Ancak Kasım ve Aralık ayı enflasyon açıklamaları nedeniyle maaş artış oranı da değişecektir.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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