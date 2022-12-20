Kasımpaşa'dan Yusuf Erdoğan ve Patrick van Aanholt bombası!













İlk transferini gerçekleştirdi!

Listede iki yıldız var!

İkinci dönemine hazırlanıyor!

Patrick van Aanholt sürprizi!

Kasımpaşa'da, 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Teknik Direktör Şenol Can'ın görevine son verildi.Ligde alınan kötü sonuçların ardından fatura Şenol Can'a kesilmiş ve teknik adamla yollar ayrılmıştı.Uzun arayışlar sonucunda teknik direktör arayışı son bulan Kasımpaşa'da, Selçuk İnan ile teknik direktörlük koltuğuna getirilmişti. Selçuk İnan önderliğinde Dünya Kupası arası sonrası çalışmalarını devam ettiren Kasımpaşa'da, transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Selçuk İnan transferde Galatasaray ve Trabzonspor forması giyen iki oyuncuyu gözüne kestirdi.Kasımpaşa'da ise ara transfer dönemi öncesi ilk transferini yaptı. Kasımpaşa, serbest durumda bulunan eski oyuncusu Armin Hodzic ile anlaştı. Daha önce Lacivert - Beyazlılar'da kiralık olarak forma giyen Armin Hodzic ara transfer dönemine kadar takım ile çalışmalara katılacak.Selçuk İnan, ara transfer dönemi öncesi raporunu yönetime sundu. İnan'ın verdiği raporda yer alan iki isim ise büyük dikkat çekti. Selçuk Hoca, Patrick van Aanholt ve Yusuf Erdoğan'ı transfer listesine eklediği öğrenildi.Trabzonspor'un yolları ayırma planları yaptığı Yusuf Erdoğan için flaş bir iddia ortaya atıldı. Selçuk İnan ile yeniden çıkış yakalamak isteyen Kasımpaşa, yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde Trabzonspor'un kapısını çalacağı öğrenildi. Kasımpaşa'da daha önce üç sezon geçiren Yusuf Erdoğan forma giydiği 72 maçta 16 gol atma başarısı göstermişti.Galatasaray'da gönderilecekler arasında ilk sıralarda yer alan Hollandalı sol bekin ismi Kasımpaşa ile anılıyor. İstanbul'da yaşamaktan son derece mutlu olan Patrick van Aanholt'un Sarı-Kırmızılılar'dan ayrılmaması halinde isminin TFF'ye bildirilmeyeceği öğrenildi. Kasımpaşa tecrübeli sol bek için önümüzdeki günlerde girişimlerde bulunacak.