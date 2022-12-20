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20 Aralık 2022 - 13:30

Kasımpaşa'dan Yusuf Erdoğan ve Patrick van Aanholt bombası!

Teknik Direktör Selçuk İnan ile anlaşma sağlayan Kasımpaşa ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmayı planlarken sürpriz isimler gündeme geldi.

SPOR
20 Aralık 2022 - 13:30
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Kasımpaşa'dan Yusuf Erdoğan ve Patrick van Aanholt bombası!


Kasımpaşa'da, 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Teknik Direktör Şenol Can'ın görevine son verildi.

Ligde alınan kötü sonuçların ardından fatura Şenol Can'a kesilmiş ve teknik adamla yollar ayrılmıştı.



Uzun arayışlar sonucunda teknik direktör arayışı son bulan Kasımpaşa'da, Selçuk İnan ile teknik direktörlük koltuğuna getirilmişti.

Selçuk İnan önderliğinde Dünya Kupası arası sonrası çalışmalarını devam ettiren Kasımpaşa'da, transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Selçuk İnan transferde Galatasaray ve Trabzonspor forması giyen iki oyuncuyu gözüne kestirdi.

İlk transferini gerçekleştirdi!

Kasımpaşa'da ise ara transfer dönemi öncesi ilk transferini yaptı. Kasımpaşa, serbest durumda bulunan eski oyuncusu Armin Hodzic ile anlaştı.

Daha önce Lacivert - Beyazlılar'da kiralık olarak forma giyen Armin Hodzic ara transfer dönemine kadar takım ile çalışmalara katılacak.

hodzic kasımpaşa transfer

Listede iki yıldız var!

Selçuk İnan, ara transfer dönemi öncesi raporunu yönetime sundu. İnan'ın verdiği raporda yer alan iki isim ise büyük dikkat çekti. 

Selçuk Hoca, Patrick van Aanholt ve Yusuf Erdoğan'ı transfer listesine eklediği öğrenildi. 

İkinci dönemine hazırlanıyor! 

Trabzonspor'un yolları ayırma planları yaptığı Yusuf Erdoğan için flaş bir iddia ortaya atıldı. 

Selçuk İnan ile yeniden çıkış yakalamak isteyen Kasımpaşa, yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde Trabzonspor'un kapısını çalacağı öğrenildi. 

Kasımpaşa'da daha önce üç sezon geçiren Yusuf Erdoğan forma giydiği 72 maçta 16 gol atma başarısı göstermişti. 

Patrick van Aanholt sürprizi! 

Galatasaray'da gönderilecekler arasında ilk sıralarda yer alan Hollandalı sol bekin ismi Kasımpaşa ile anılıyor. İstanbul'da yaşamaktan son derece mutlu olan Patrick van Aanholt'un Sarı-Kırmızılılar'dan ayrılmaması halinde isminin TFF'ye bildirilmeyeceği öğrenildi. 

Kasımpaşa tecrübeli sol bek için önümüzdeki günlerde girişimlerde bulunacak.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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