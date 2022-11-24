Kasımpaşa eski Fenerbahçeli oyuncuya imza attırmak istiyor! Mauricio Lemos'un transferi için görüşmeler başladı













Lemos Ocak ayında Paşa'ya imza atacak!

Spor Toto Süper Lig'de Ocak ayında başlaması planan ara transfer dönemi öncesinde oldukça hareketli günler yaşanıyor.Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un sezon başında takımın başına gelmesiyle birlikte gözden çıkarılan isimlerden biri olan Mauricio Lemos'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.Lemos'un sarı lacivertlilerle olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olurken, Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın oyuncuya talip olmasıyla birlikte işler değişti.Kasımpaşa'nın Lemos transferinde istekli olması karşısında sezon sonu sona erecek olan sözleşmesi öncesinde takımdan ayrılmasına izin verildiği öğrenildi. Lemos ile sözleşme konusunda pazarlıklarını sürdüren Kasımpaşa yönetiminin anlaşmaya çok yakın olduğu ve ara transfer dönemi öncesinde anlaşmayı resmen açıklayabileceği öğrenildi.