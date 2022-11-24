SPOR
24 Kasım 2022 - 22:13

Kasımpaşa eski Fenerbahçeli oyuncuya imza attırmak istiyor! Mauricio Lemos'un transferi için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de gözden çıkarılmış olan Mauricio Lemos'a sürpriz bir talip çıktı. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın Lemos'u transfer etmek istediği öğrenildi.

SPOR
24 Kasım 2022 - 22:13
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kasımpaşa eski Fenerbahçeli oyuncuya imza attırmak istiyor! Mauricio Lemos'un transferi için görüşmeler başladı


Spor Toto Süper Lig'de Ocak ayında başlaması planan ara transfer dönemi öncesinde oldukça hareketli günler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un sezon başında takımın başına gelmesiyle birlikte gözden çıkarılan isimlerden biri olan Mauricio Lemos'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.



Lemos'un sarı lacivertlilerle olan sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olurken, Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın oyuncuya talip olmasıyla birlikte işler değişti.

Mauricio Lemos fenerbahçe

Lemos Ocak ayında Paşa'ya imza atacak!

Kasımpaşa'nın Lemos transferinde istekli olması karşısında sezon sonu sona erecek olan sözleşmesi öncesinde takımdan ayrılmasına izin verildiği öğrenildi.

Lemos ile sözleşme konusunda pazarlıklarını sürdüren Kasımpaşa yönetiminin anlaşmaya çok yakın olduğu ve ara transfer dönemi öncesinde anlaşmayı resmen açıklayabileceği öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
İlginizi Çekebilir
Beşiktaş'ta Francisco Montero krizi! İspanyol futbolcu takımdan ayrılmayı kabul etmiyor
Beşiktaş'ta Francisco Montero krizi! İspanyol futbolcu takımdan ayrılmayı kabul etmiyor
Beşiktaş'ın genç yıldızına sürpriz talip! Fransız ekibi Marsilya Jackson Muleka'yı kadrosuna katmak istiyor
Beşiktaş'ın genç yıldızına sürpriz talip! Fransız ekibi Marsilya Jackson Muleka'yı kadrosuna katmak istiyor
Trabzonspor Rumen yıldızı çok istiyor! Adrian Sut transferinde imza aşamasına geldiler
Trabzonspor Rumen yıldızı çok istiyor! Adrian Sut transferinde imza aşamasına geldiler
Galatasaray yönetimi stoper transferi için harekete geçti. Okan Buruk, Cenk Özkaçar'ı kadrosunda görmek istiyor
Galatasaray yönetimi stoper transferi için harekete geçti. Okan Buruk, Cenk Özkaçar'ı kadrosunda görmek istiyor
Eski Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan Fatih Terim ve Galatasaray sözleri
Eski Galatasaraylı Yuto Nagatomo'dan Fatih Terim ve Galatasaray sözleri
Fenerbahçe yönetimi Miha Zajc ile yollarını ayırırsa Martinelli'yi transfer edecek
Fenerbahçe yönetimi Miha Zajc ile yollarını ayırırsa Martinelli'yi transfer edecek
Son Haberler
Kazada ağır yaralanmıştı! Ameliyat olan Sergen Deveci'den haber var: Sosyal medya hesabından duyurdu
Kazada ağır yaralanmıştı! Ameliyat olan Sergen Deveci'den haber var:...
Zuckerberg bizzat açıkladı! Artık Whatsapp kullanırken para ödeyeceksiniz! İşte abonelik ücreti
Zuckerberg bizzat açıkladı! Artık Whatsapp kullanırken para ödeyeceksiniz!...
Gebelik Erken Dönemde Nasıl Anlaşılır?
Gebelik Erken Dönemde Nasıl Anlaşılır?
Beşiktaş'ta Francisco Montero krizi! İspanyol futbolcu takımdan ayrılmayı kabul etmiyor
Beşiktaş'ta Francisco Montero krizi! İspanyol futbolcu takımdan ayrılmayı...
EYT'liler dikkat! Son dakika AK Parti'den açıklama: EYT takvimine ilişkin gelişme!
EYT'liler dikkat! Son dakika AK Parti'den açıklama: EYT takvimine ilişkin...
Beşiktaş'ın genç yıldızına sürpriz talip! Fransız ekibi Marsilya Jackson Muleka'yı kadrosuna katmak istiyor
Beşiktaş'ın genç yıldızına sürpriz talip! Fransız ekibi Marsilya...
Trabzonspor Rumen yıldızı çok istiyor! Adrian Sut transferinde imza aşamasına geldiler
Trabzonspor Rumen yıldızı çok istiyor! Adrian Sut transferinde imza...
Haluk Levent'i çileden çıkaran olay: Bulana 25.000 TL ödül verilecek!
Haluk Levent'i çileden çıkaran olay: Bulana 25.000 TL ödül verilecek!
Galatasaray yönetimi stoper transferi için harekete geçti. Okan Buruk, Cenk Özkaçar'ı kadrosunda görmek istiyor
Galatasaray yönetimi stoper transferi için harekete geçti. Okan Buruk,...
Milyonlarca çalışan bunu bekliyordu! Bakan Bilgin sözleşmeliye kadro için tarih verdi
Milyonlarca çalışan bunu bekliyordu! Bakan Bilgin sözleşmeliye kadro...
Katarakt Ameliyatı Fiyatları
Katarakt Ameliyatı Fiyatları
Bu ilde yaşayanlar suyu yüzde 25 zamlı kullanacak! İlk ay faturalara yansıyacak
Bu ilde yaşayanlar suyu yüzde 25 zamlı kullanacak! İlk ay faturalara...
ÖTV matrah indirimi sonrası rakamlar değişti! Matrah indirimli Renault, Fiat, Hyundai güncel fiyatlar
ÖTV matrah indirimi sonrası rakamlar değişti! Matrah indirimli Renault,...
Akaryakıt fiyatları dalgalı deniz gibi! Son zammın ardından benzine indirim açıklandı
Akaryakıt fiyatları dalgalı deniz gibi! Son zammın ardından benzine...
TCMB Kasım ayı faiz kararında bir ilk! Dolar, altın, euro'da son durum ne? Piyasalarda hareketlilik
TCMB Kasım ayı faiz kararında bir ilk! Dolar, altın, euro'da son durum...