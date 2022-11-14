Kasımpaşa eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli'yi transfer etmek istiyor













Eski Aslan lige geri dönebilir

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da ara transfer dönemi öncesinde büyük bir hareketlilik yaşanıyor.Kasımpaşa teknik ekibinden Serkan Reçber'in Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde Galatasaray'ın eski yıldızlarından Sofiane Feghouli ile görüştüğü iddia edildi.2017-2018 sezonunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'dan 4.25 Milyon Euro bonservis ücretiyle birlikte Galatasaray'a transfer olan Cezayirli yıldız sarı kırmızılılarda harika bir dönem geçirmişti.Galatasaray'da 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu kazanma başarısını gösteren Sofiane Feghouli, bu sezon başında sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılmıştı. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray'dan ayrılan Sofiane Feghouli, yeni sezon öncesinde başka bir takımla anlaşma sağlayamamış ve serbest statüde yer almaktaydı. Kasımpaşa yetkililerinin bir süredir Sofiane Feghouli'nin menajeriyle temas halinde olduğu ve anlaşma zeminine oldukça yakın oldukları da gelen bilgiler arasında yer alıyor.