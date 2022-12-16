SPOR
16 Aralık 2022 - 23:28

Kasımpaşa Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'i çok istiyor

Fatih Karagümrük ile geçtiğimiz günlerde sözleşmesini flaş bir şekilde fesheden Caner Erkin için İstanbul'un bir diğer ekibi Kasımpaşa'nın dirsek temasında olduğu öğrenildi.

SPOR
16 Aralık 2022 - 23:28
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kasımpaşa Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'i çok istiyor


Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminin oldukça hareketli geçmesi bekleniyor. Transfer için şimdiden ortaya birçok iddia atılırken, bazı haberler taraftarları iyice şaşırttı.

Geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa Spor Kulübü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk İnan ile Ocak ayındaki transfer döneminde takıma yapılacak olan takviyeler üzerine fikir alışverişinde bulunurken sürpriz bir isim gündeme geldi.



Fatih Karagümrük ile geçtiğimiz haftalarda karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini fesheden Süper Lig'in asist kralı Caner Erkin'i Kasımpaşa'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Selçuk İnan'ın kadrosunda görmeyi çok istediği ortaya çıktı.

Caner Erkin ile birebir olarak özel bir görüşme gerçekleştiren Selçuk İnan'ın tecrübeli sol bek oyuncusunu kadrosunda görebilmek için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
Son Haberler
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür takımdan ayrılabilir. Atalanta Abdülkadir için teklif yapacak
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür takımdan ayrılabilir. Atalanta Abdülkadir...
Gençliği yakışıklı oyunculara taş çıkaran isim görenleri şaşkına çevirdi
Gençliği yakışıklı oyunculara taş çıkaran isim görenleri şaşkına...
Daha bugün karnı burnunda görüntülenmişti
Daha bugün karnı burnunda görüntülenmişti
Sakat sakat oynadığı için eleştiriliyordu! Beşiktaşlı Romain Saiss’dan flaş açıklama
Sakat sakat oynadığı için eleştiriliyordu! Beşiktaşlı Romain Saiss’dan...
Okan Buruk'tan hazırlık maçında hakeme sert tepki
Okan Buruk'tan hazırlık maçında hakeme sert tepki
Patrick Van Aanholt Galatasaray'dan Olympiakos'a gidebilir
Patrick Van Aanholt Galatasaray'dan Olympiakos'a gidebilir
Haji Wright Antalyaspor’ a veda etmeye hazırlanıyor
Haji Wright Antalyaspor’ a veda etmeye hazırlanıyor
Marmara Denizi müsilajdan kurtuldu
Marmara Denizi müsilajdan kurtuldu
Son dakika ilanı İçişleri Bakanlığı'ndan geldi! 50 kişilik kadroya girmek için tek bir şartı taşımanız yeterli! Başvuru için son tarihi kaçırmayın
Son dakika ilanı İçişleri Bakanlığı'ndan geldi! 50 kişilik kadroya...
Peri karakterini sosyal medyaya taşıdı! Kızıl güzeli Elçin Sangu göğüs dekoltesiyle kendine hayran bıraktı: 'Dünyanın en güzel kızılı'
Peri karakterini sosyal medyaya taşıdı! Kızıl güzeli Elçin Sangu...
Ekrem İmamoğlu'nun davetine yanıt gecikmedi! Altılı masa üyeleri Saraçhane'de toplanıyor
Ekrem İmamoğlu'nun davetine yanıt gecikmedi! Altılı masa üyeleri...
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren konuda büyük gelişme! Mahkeme askerlik borçlanmasıyla ilgili karara vardı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren konuda büyük gelişme! Mahkeme...
Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet ve İBB rakamlarındaki uçurum kafaları karıştırdı
Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet ve İBB rakamlarındaki...
Son dakika! Diyarbakır'da polisleri taşıyan servise hain saldırı! 8 polis memurunun yaralandığı olayda 2 şüpheli gözaltında
Son dakika! Diyarbakır'da polisleri taşıyan servise hain saldırı!...
Grammy ödüllü sanatçı herkesi gözyaşlarına boğdu! Maxine Neuman kansere yenik düştü
Grammy ödüllü sanatçı herkesi gözyaşlarına boğdu! Maxine Neuman...