Kasımpaşa Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'i çok istiyor

Spor Toto Süper Lig'de ara transfer döneminin oldukça hareketli geçmesi bekleniyor. Transfer için şimdiden ortaya birçok iddia atılırken, bazı haberler taraftarları iyice şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa Spor Kulübü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk İnan ile Ocak ayındaki transfer döneminde takıma yapılacak olan takviyeler üzerine fikir alışverişinde bulunurken sürpriz bir isim gündeme geldi.
Fatih Karagümrük ile geçtiğimiz haftalarda karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini fesheden Süper Lig'in asist kralı Caner Erkin'i Kasımpaşa'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Selçuk İnan'ın kadrosunda görmeyi çok istediği ortaya çıktı. Caner Erkin ile birebir olarak özel bir görüşme gerçekleştiren Selçuk İnan'ın tecrübeli sol bek oyuncusunu kadrosunda görebilmek için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.