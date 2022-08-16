Kasımpaşa sahasına konuk olan Fenerbahçe, 6 golle geri döndü!













Kasımpaşa - Fenerbahçe maç özeti

Süper Lig'in 2. hafta kapanış mücadelesi Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında gerçekleşti. Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı maçın sonunda skor tabelası 6-0'ı gösterdi. Ev sahibi takım Kasımpaşa karşılaşmanın 16. dakikasında Hasan Emre Yeşilyurt'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalırken oyunda üstünlü kuran Fenerbahçe, bu üstünlüğü kaybetmedi ce sahadan 3 puanla ayrıldı.Sarı-Lacivertli takımda Joshua King ile Enner Valencia gösterdikleri performansla galibiyetin mimarları olurken Enner Valnecia 2 gol, 1 asisti King'in ise 1 gol 1 asisti maç skoruna kaydedildi.Fenerbahçe maçın 8. dakikasında Joshua King'in golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada zaman 16. dakikayı gösterirken Valencia'yı son adam olarak düşüren Hasan Emre direkt olarak kırmızı kart gördü ve oyun dışı bırakıldı. Rakibinin 10 kişi kalması ile birlikte rahatlayan ve oyunda üstünlük sağlayan Fenerbahçe, oyunu rakip yarı sahaya yıkmaya başladı. Sarı kanarya, 34. dakikada Enner Valencia'nın golü ile farkı 2'ye çıkarırken ilk yarının uzatma dakikalarında Emre Mor'un golü geldi ve Fenerbahçe, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.İkinci yarıya da etkili başlayan sarı-Lacivertliler, karşılaşmanın 58. dakikasında Enner Valencia'nın golü ile skoru 4-0 yaparken Valencia, son maçlardaki golcülüğünü bu maçta yeniden konuşturdu.Maçın son bölümlerinde Arda Güler sahneye çıktı ve takımın yeni 10 numarası önce 86. dakikada daha sonra da 90+2'de rakip ağları havalandırdı ve Fenerbahçe'nin 6-0'lık galibiyetini ilan etmiş oldu.