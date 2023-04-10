Aktüel
10 Nisan 2023 - 18:30

Kasiyere telefonunu okutan 100 TL para alacak! O banka ballı kampanyayı duyuruldu: Bedava alışveriş fırsatı başladı!

Ziraat Bankası tarafından Ramazan ayına özel market harcamalarına dair 100 TL indirim yapılırken ek katılım şartı bulunmadan kasalardan QR kod ile ödemeler yapanlar indirimlerden yararlanabilir. Bedava alışveriş fırsatı için tüm detaylar haberimizde.

Aktüel
10 Nisan 2023 - 18:30
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Kasiyere telefonunu okutan 100 TL para alacak! O banka ballı kampanyayı duyuruldu: Bedava alışveriş fırsatı başladı!
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Bankalar arasında sık sık kampanyalar düzenlenirken ekonomik açıdan imkanlar sunuluyor. Bankkart sahiplerine 30 nisan tarihine kadar yapılacak market alışverişlerinde 100 TL indirim yapılacağı duyuruldu. Gıda market harcamalarında kasaya QR kodu okutularak 100 TL indirim uygulanıyor. Ziraat Bankası bankkart lira kampanyası için detaylar...

ZİRAAT BANKASI 100 TL BANKKART LİRA HEDİYESİ

Gıda market harcamalarında QR kodu okutularak ödemeler yapılır. Tek seferde yapılacak olan 100 TL ve üzeri harcamalara 10 TL, toplamda ise 100 TL lira kazanılır. Bankkart sahiplerine tüm bireysel banka müşterileri bu fırsattan dönem sonuna kadar faydalanabilir. Her müşteri en fazla 100 TL bankkart lira kazanılabilir.



Bankkart mobil veya Ziraat Mobil üzerinden QR kodu ile yapılan ödeme yönteminde alışverişlerde geçerli olur. Kampanya içeriğinde bonuslar sınırlandırılır.

Ziraat Bankası

100 TL BANKKART LİRA KULLANIMI

QR kodu ile ödemeler yapılırken Ziraat Bankası müşterilerine mobil uygulama üzerinden cep telefonundan giriş yapılır. Bankkart mobil uygulamasından giriş yapılıp ödemeler menüsünden gelip ödeme bölümü seçilir. POS ekranındaki barkod Bankkart mobil ödeme ekranında okutularak indirim uygulanır.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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