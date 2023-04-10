Kasiyere telefonunu okutan 100 TL para alacak! O banka ballı kampanyayı duyuruldu: Bedava alışveriş fırsatı başladı!

Bankalar arasında sık sık kampanyalar düzenlenirken ekonomik açıdan imkanlar sunuluyor. Bankkart sahiplerine 30 nisan tarihine kadar yapılacak market alışverişlerinde 100 TL indirim yapılacağı duyuruldu. Gıda market harcamalarında kasaya QR kodu okutularak 100 TL indirim uygulanıyor. Ziraat Bankası bankkart lira kampanyası için detaylar...
ZİRAAT BANKASI 100 TL BANKKART LİRA HEDİYESİGıda market harcamalarında QR kodu okutularak ödemeler yapılır. Tek seferde yapılacak olan 100 TL ve üzeri harcamalara 10 TL, toplamda ise 100 TL lira kazanılır. Bankkart sahiplerine tüm bireysel banka müşterileri bu fırsattan dönem sonuna kadar faydalanabilir. Her müşteri en fazla 100 TL bankkart lira kazanılabilir.
Bankkart mobil veya Ziraat Mobil üzerinden QR kodu ile yapılan ödeme yönteminde alışverişlerde geçerli olur. Kampanya içeriğinde bonuslar sınırlandırılır.