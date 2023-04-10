Kasiyere telefonunu okutan 100 TL para alacak! O banka ballı kampanyayı duyuruldu: Bedava alışveriş fırsatı başladı!







ZİRAAT BANKASI 100 TL BANKKART LİRA HEDİYESİ







100 TL BANKKART LİRA KULLANIMI

Bankalar arasında sık sık kampanyalar düzenlenirken ekonomik açıdan imkanlar sunuluyor. Bankkart sahiplerine 30 nisan tarihine kadar yapılacak market alışverişlerinde 100 TL indirim yapılacağı duyuruldu. Gıda market harcamalarında kasaya QR kodu okutularak 100 TL indirim uygulanıyor. Ziraat Bankası bankkart lira kampanyası için detaylar...Gıda market harcamalarında QR kodu okutularak ödemeler yapılır. Tek seferde yapılacak olan 100 TL ve üzeri harcamalara 10 TL, toplamda ise 100 TL lira kazanılır. Bankkart sahiplerine tüm bireysel banka müşterileri bu fırsattan dönem sonuna kadar faydalanabilir. Her müşteri en fazla 100 TL bankkart lira kazanılabilir.Bankkart mobil veya Ziraat Mobil üzerinden QR kodu ile yapılan ödeme yönteminde alışverişlerde geçerli olur. Kampanya içeriğinde bonuslar sınırlandırılır.QR kodu ile ödemeler yapılırken Ziraat Bankası müşterilerine mobil uygulama üzerinden cep telefonundan giriş yapılır. Bankkart mobil uygulamasından giriş yapılıp ödemeler menüsünden gelip ödeme bölümü seçilir. POS ekranındaki barkod Bankkart mobil ödeme ekranında okutularak indirim uygulanır.