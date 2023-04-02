Kastamonu 4,2 büyüklüğünde sallandı: Naci Görür'den 'Telaş yok' uyarısı!







"KAF, BÜYÜK ÖLÇÜDE KIRILMIŞ"







Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde gerçekleşen 4,2 şiddetindeki deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldı. Sosyal medya hesabı üzerinden deprem değerlendirmesi yapan Prof. Dr. Naci Görür ise, vatandaşlara telaş yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Prof. Dr. Görür, “Kastamonu Kızıleller/İhsangazi’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem KAF bölgesinde oldu, acil durum diye bir şey yok çünkü KAF bu bölgelerde büyük ölçüde kırılıyor ve enerjiyi boşaltıyor, sevgiyle." şeklinde ifadeler kullandı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı'nın (AFAD) yayınladığı verilerde Kastamonu'ya bağlı İhsangazi ilçesinde saat 00.24 sıralarında gerçekleşen depremin şiddeti 4.2 olarak ölçüldü.