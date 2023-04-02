GÜNDEM
02 Nisan 2023 - 11:29

Kastamonu 4,2 büyüklüğünde sallandı: Naci Görür'den 'Telaş yok' uyarısı!

Dr. Naci Görür, Kastamonu'ya bağlı İhsangazi ilçesinde meydana gelen 4.2 şiddetindeki deprem sonrası sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirme yaptı.

GÜNDEM
02 Nisan 2023 - 11:29
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Kastamonu 4,2 büyüklüğünde sallandı: Naci Görür'den 'Telaş yok' uyarısı!
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde gerçekleşen 4,2 şiddetindeki deprem sonrası paniğe kapılan vatandaşlar geceyi sokakta geçirmek zorunda kaldı. Sosyal medya hesabı üzerinden deprem değerlendirmesi yapan Prof. Dr. Naci Görür ise, vatandaşlara telaş yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Naci Görür, 4,2 büyüklüğünde sallanan Kastamonu depremini değerlendirdi

"KAF, BÜYÜK ÖLÇÜDE KIRILMIŞ"



Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Prof. Dr. Görür, “Kastamonu Kızıleller/İhsangazi’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem KAF bölgesinde oldu, acil durum diye bir şey yok çünkü KAF bu bölgelerde büyük ölçüde kırılıyor ve enerjiyi boşaltıyor, sevgiyle." şeklinde ifadeler kullandı.

Naci Görür, 4,2 büyüklüğünde sallanan Kastamonu depremini değerlendirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı'nın (AFAD) yayınladığı verilerde Kastamonu'ya bağlı İhsangazi ilçesinde saat 00.24 sıralarında gerçekleşen depremin şiddeti 4.2 olarak ölçüldü.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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