Kastamonu'da sel felaketi! Botlarla tahliye devam ediyor

Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarıları sonrasında Kastamonu il genelinde gece saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle Kastamonu'nun İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde bulunan çayın taşmasıyla sel meydana geldi.Taşan sular çok sayıda evin sular altında kalamsına sebep oldu.
Sel sebeyle belediye tarafından vatandaşlar anons edilerek uyarıldı.Yapılan ikazlarda işyerlerininn açılmaması,taşan çaya karşı dikkatli olunması ,ve giriş katlarında oturan vatandaşlar dikkatli olunmaları konusunda uyarıldı.
Öte yandan Kastamonu-İnebolu Karayolu, Küre Ersizlerdere bölgesi ile Küre-İnebolu yolu ve Şenpazar-Cide arasında heyelan meydana geldi.Heyelan sebebiyle gerçekleşen heyelanda ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yaşanan yoğun yağışlar sonrasında açıklama yapıldı.Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Sinop'taki yoğun yağışlar sebebiyle taşkın riskine karşı vatandaşların dikkatli olunması istendi.
Selden dolayı evlerinde mahsur kalan vatandaşlar AFAD tarafından botlarla Tahliye edilerek güvenli bölgelere alındı .