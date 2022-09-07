Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyeti Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit eden bir şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 943,61 gram esrar elde edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye yollandı. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklandı.