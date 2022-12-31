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31 Aralık 2022 - 22:57

Katalan Derbisi'nde kazanan çıkmadı. Barcelona evinde öne geçtiği maçı kazanamadı

La Liga’nın 15. haftasında Barcelona ve Espanyol karşı karşıya geldi. Mücadele Spotify Camp Nou’da oynandı. Karşılıklı gollerin ve kırmızı kartların çıktığı maçta taraflar 1-1 berabere kaldı.

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31 Aralık 2022 - 22:57
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Katalan Derbisi'nde kazanan çıkmadı. Barcelona evinde öne geçtiği maçı kazanamadı


La Liga’nın 15. haftasında Barcelona ve Espanyol karşı karşıya geldi. Mücadele Spotify Camp Nou’da oynandı. Karşılıklı gollerin ve kırmızı kartların çıktığı maçta taraflar 1-1 berabere kaldı.

Barcelona, maça hızlı başladı, 7. dakikada öne geçti. Andreas Christensen’in içeri gönderdiği topta kafayı vuran Marcos Alonso, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçla bitti. Espanyol, ikinci yarıda eşitliği yakaladı. 73. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Joselu, maça dengeyi getirdi. Barcelonalı Jordi Alba, Espanyollu Souza’ya tartışma yaşadı. İki oyuncu da sarı kart gördü. Maçın hakemi Mateu Lahoz, kendisine itirazları devam eden Alba’ya bir sarı kart daha çıkardı. Jordi Alba, bu pozisyonda kuramızı kart gördü. Souza ise bu pozisyondan 2 dakika sonra Sergi Roberto’yu düşürdü ve ikinci sarı kartını ardından kırmızı kartı gördü. Bu dakikadan sonra Barcelona, ataklarını sıklaştırdı. Kaleci Alvaro Fernandez, kalesinde devleşti ve Barcelona’ya gol izni vermedi. Maç 1-1 sonuçlandı.



Her iki tarafın da kırmızı kart gördüğü tansiyonu yüksek maçta Barcelona fırsat tepse de La Liga'da liderlik koltuğunun sahibi. Real Madrid ise Barcelona ile aynı puana sahip olsa da averaj farkıyla ikinci sırada yer alıyor. Espanyol ise derbide aldığı 1 puanla rahat bir nefes aldı ve düşme potasının üstüne çıktı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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