Katalogla fuhuş operasyonunun hayrete düşüren detayları ortaya çıktı! Zengin müşterilerin lakapları dikkat çekti













Binlerce liraya fuhuş yapıyorlar!

5 farklı ilde onlarca kadın mağdur edildi!

Kayseri’de kataloglar üzerinden fuhuş pazarlığı yaptığı belirlenen şebekeye düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıkmaya başladı. Kataloglar üzerinden seçilen kadınların 10 bin liraya varan fiyatlarla fuhuş yaptığını belirleyen emniyet güçlerinin yürüttüğü operasyonun detayları dikkat çekti. Yüksek fiyatlar ödeyen müşterilerin kataloglar üzerinden fuhuş yapacakları kadınları belirlediği ortaya çıkarken, fuhuş yapan kişilerin arasında sanatçı, hemşire, masör ve güzellik uzmanı gibi pek çok farklı mesleğe sahip kadınların olduğu belirlendi. Fuhuş için seçilen kadınlara piyasada Kaporacı Kızlar ya da VİP lakapları takıldığı ortaya çıktı. Öte yandan müşterilerin de ekonomik durumlarına göre sınıflandırılarak isim takıldığı öğrenildi. Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şehirde artan suç oranlarıyla birlikte harekete geçti. Yüksek fiyatlarla fuhuş yapan kadınların sosyal medya ve WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişim kurduğunu belirleyen emniyet güçleri, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.Fuhuş yapan kadınların birbirlerine müşteri numaraları vererek fuhuş ağı kurdukları tespit edildi. Bedel karşılığında rezidanslarda, otellerde ve müşterilerinin evinde fuhuş yapan kadınların tek seans fuhuş ücretinin 2 bin TL, saatlik fuhuş ücretinin 4-5 bin TL, gecelik fuhuş ücretininse 8-10 bin TL olduğu öğrenildi. Whatsapp üzerinden zengin müşterilerine katalog atan kadınların, zengin müşterilerine ‘koli, kahve ve koo’ dedikleri, zengin ve keko olan müşterilerine ‘laço’, zengin iş adamlarına ‘toptancı’ ve cinsel ilişki ücretlerine de elbise ve temizlik ücreti dedikleri ortaya çıktı. Kataloglar üzerinden belirlenen kadınların Kayseri ve Nevşehir’de eğlence mekanlarında müşterileri ile buluştukları ve bir süre eğlendikten sonra lüks otellerde fuhuş yaptıkları tespit edildi. Lüks otellerde fuhuş yapan bu kadınlara ‘minnoş’ lakabının takıldığı da operasyon detayları arasında yer aldı. Fuhuş yapan kadınların 3 farklı taksici ile anlaştıkları ve bunlar dışında farklı bir taksi kullanmadıkları öğrenildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının izniyle, fuhuş çetesini 3 ay boyunca izleyen emniyet güçleri fiziki ve teknik takiplerin ardından çeteye eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.Takipler sonucunda Kayseri, Antalya, İzmir, Nevşehir, Aksaray illerinde yaşayan 49 kadının 182 erkek müşteriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları belirlenen 8’i erkek 27 şüpheli de yapılan operasyonlarda yakalandı. Sağlık kontrollerinden geçirilen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.