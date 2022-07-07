Kayseri’de kataloglar üzerinden fuhuş pazarlığı yaptığı belirlenen şebekeye düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıkmaya başladı. Kataloglar üzerinden seçilen kadınların 10 bin liraya varan fiyatlarla fuhuş yaptığını belirleyen emniyet güçlerinin yürüttüğü operasyonun detayları dikkat çekti. Yüksek fiyatlar ödeyen müşterilerin kataloglar üzerinden fuhuş yapacakları kadınları belirlediği ortaya çıkarken, fuhuş yapan kişilerin arasında sanatçı, hemşire, masör ve güzellik uzmanı gibi pek çok farklı mesleğe sahip kadınların olduğu belirlendi. Fuhuş için seçilen kadınlara piyasada Kaporacı Kızlar ya da VİP lakapları takıldığı ortaya çıktı. Öte yandan müşterilerin de ekonomik durumlarına göre sınıflandırılarak isim takıldığı öğrenildi. Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şehirde artan suç oranlarıyla birlikte harekete geçti. Yüksek fiyatlarla fuhuş yapan kadınların sosyal medya ve WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişim kurduğunu belirleyen emniyet güçleri, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 12:19
Katalogla fuhuş operasyonunun hayrete düşüren detayları ortaya çıktı! Zengin müşterilerin lakapları dikkat çekti
Kayseri’de yapılan fuhuş operasyonunun detayları ortaya çıkmaya başladı. Sanatçısından hemşiresine kadar birçok farklı sektörde çalışan kadınların yüksek fiyatlara fuhuş yaptığının belirlendiği operasyonda kadınlara takılan lakaplar da pes dedirtti. Fuhuş yapacak olan kadınların hazırlanan kataloglardan seçildiği belirlenirken, operasyonun detayları da şaşkına çevirdi. İşte Kayseri’deki ilginç fuhuş operasyonun detayları…
GÜNDEM
07 Temmuz 2022 - 12:19