Kataloğu görenin ilk işi A101'e gitmek olacak! Her yerde 100, orada 36 TL! Kolilerde resmen ürün kalmadı! A101 aktüel ürünler kataloğu için maxi scooter satışa çıkacak! 6 Nisan Perşembe günü A101'de aktüel ürünler kataloğu yayınlandı ve paylaşıldı. A101 aktüel ürünler katalok indirim listesi ve ürünler merak ediliyordu. Yıldızlar belli oldu. Her hafta Perşembe günleri geçerli olan A101 aktüel ürünler kataloğunda Maxi Scooter 34 bin 990 TL'lik bir fiyata satışa sunulacak. Birbirinden farklı ürünlerin olduğu 6 Nisan Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri, beyaz eşya çeşitleri ve L koltuk yer alıyor. Daha neler var neler? İşte kataloğa ilişkin detaylar...
A 101 İNDİRİM KATALOĞU YAYINLANDI
A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyat listesi, devir ekonomi devri olması ve herkesin uygun fiyatlı alışveriş istemesi nedeniyle bu kataloglar yakından takip ediliyor. A 101 de ekonomik olarak katkı sağlamak isteyen vatandaşın bir numaralı marketleri arasında bulunuyor. A101 aktüel ürünler kataloğu yeni haftaya birbirinden farklı ürünler ile giriş yaptı. A101 aktüel 6 Nisan Perşembe kataloğunda bulunan Maxi Scooter ise en dikkat çekici ürün oldu. İşte tam fiyat listesi ve diğer ayrıntılar...
Full Smart TV'nin 7 bin 499 bin TL
55 Ultra HD Android TV'nin 9 bin 499 bin TL
Akıllı Bilekliğin fiyatı 119 TL Cep Telefonu 3 bin 299 bin TL Bitter Çikolatanın fiyatı 9,90 TL Homojen Yoğurdun fiyatı 64, 50 TL Ayçiçek Yağının fiyatı 145,00 TL
Dondurulmuş Fıstıklı Soğuk Baklavanın fiyatı 64,90 TL
Çikolata Soslu Kekin fiyatı 15,50 TL 50'li Bulaşık Makinesi Kapsüllünün fiyatı 139,95 TL
Kuruyemiş Siirt Fıstığının fiyatı 39,95 TL Çöp Torbasının fiyatı 12,50 TL Hindi Kokteylli Sosisin fiyatı: 17,25 TL