DÜNYA
23 Şubat 2022 - 12:53

Katar, doğalgaz tedariğinde Avrupa'ya güven vermedi!

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizden dolayı doğan doğalgaz tedariği hakkında Katar'dan dikkat çeken hamle geldi ve açıklamasında 'Avrupa için gerekli kapasiteye sahip değiliz' ifadelerini kullandı. Bu açıklama Batı'nın enerji konusundaki endişelerini biraz daha artırdı.

DÜNYA
23 Şubat 2022 - 12:53
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Katar, doğalgaz tedariğinde Avrupa'ya güven vermedi!
Birkaç Avrupa ülkesinin Rusya'ya karşı aldıkları yaptırım kararı sonrasında Moskova yönetimi bu yaptırımlara karşılık Avrupa'ya sattığı gazla ilgili yaptığı peş peşe açıklamalar, doğalgazda yaşanması öngörülen sıkıntı endişelerini de beraberinde getirdi.








"KATAR ENERJİ BAKANI AVRUPA'YA GÜVEN VERMEDİ"

Avrupa ülkeleri ile Rusya arasında yaşanan doğalgaz krizi sonrası bir açıklama yapan Katar Enerji Bakanı Saad el-Kabi, Katar ile diğer ülkeler arasında Rusya'nın Avrupa'ya sağladığı doğalgazı tek başına LNG şeklinde sağlayabilmek için yeterli derecede kapasiteye sahip olmadıklarını söyledi.



Rusya'nın Avrupa'nın yüzde 30 ila yüzde 40 oranından gaz ihtiyacını karşıladığının bilindiği bilgisini paylaşan el-Kabi, Katar’ın bu durumda doğalgaz hacimlerinin sadece yüzde 10-15’i gibi bir bölümünü Avrupa’ya ihraç edilebileceklerini söyledi.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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