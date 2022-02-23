Katar, doğalgaz tedariğinde Avrupa'ya güven vermedi!

Birkaç Avrupa ülkesinin Rusya'ya karşı aldıkları yaptırım kararı sonrasında Moskova yönetimi bu yaptırımlara karşılık Avrupa'ya sattığı gazla ilgili yaptığı peş peşe açıklamalar, doğalgazda yaşanması öngörülen sıkıntı endişelerini de beraberinde getirdi.
"KATAR ENERJİ BAKANI AVRUPA'YA GÜVEN VERMEDİ"
Avrupa ülkeleri ile Rusya arasında yaşanan doğalgaz krizi sonrası bir açıklama yapan Katar Enerji Bakanı Saad el-Kabi, Katar ile diğer ülkeler arasında Rusya'nın Avrupa'ya sağladığı doğalgazı tek başına LNG şeklinde sağlayabilmek için yeterli derecede kapasiteye sahip olmadıklarını söyledi.
Rusya'nın Avrupa'nın yüzde 30 ila yüzde 40 oranından gaz ihtiyacını karşıladığının bilindiği bilgisini paylaşan el-Kabi, Katar’ın bu durumda doğalgaz hacimlerinin sadece yüzde 10-15’i gibi bir bölümünü Avrupa’ya ihraç edilebileceklerini söyledi.
"KATAR ENERJİ BAKANI AVRUPA'YA GÜVEN VERMEDİ"
Avrupa ülkeleri ile Rusya arasında yaşanan doğalgaz krizi sonrası bir açıklama yapan Katar Enerji Bakanı Saad el-Kabi, Katar ile diğer ülkeler arasında Rusya'nın Avrupa'ya sağladığı doğalgazı tek başına LNG şeklinde sağlayabilmek için yeterli derecede kapasiteye sahip olmadıklarını söyledi.
Rusya'nın Avrupa'nın yüzde 30 ila yüzde 40 oranından gaz ihtiyacını karşıladığının bilindiği bilgisini paylaşan el-Kabi, Katar’ın bu durumda doğalgaz hacimlerinin sadece yüzde 10-15’i gibi bir bölümünü Avrupa’ya ihraç edilebileceklerini söyledi.