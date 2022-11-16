YAŞAM
16 Kasım 2022 - 11:06

Katar Dünya Kupası kiralık taraftar nedir, nasıl olunur? Katar Dünya Kupası paralı taraftarlık

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na beklenen taraftar katılımı sağlanamayınca hükümet kiralık taraftar için adım attı. Bu gelişme sonrasında, kiralık taraftar uygulamasıyla ilgili detaylar merak edilmeye başlandı...

YAŞAM
16 Kasım 2022 - 11:06
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Katar Dünya Kupası kiralık taraftar nedir, nasıl olunur? Katar Dünya Kupası paralı taraftarlık


2022 yılı Dünya Kupası Katar'da yapılacak. Ülkenin Dünya Kupası etkinliklerinden dolayı aldığı önlemlerden dolayı taraftarlar gitmeme kararı alınca, hükümet kiralık taraftar uygulaması başlattı.

20 Kasım 2022'de başlayacak olan Dünya Kupası, 18 Aralık'a kadar sürecek. Katar Devleti, tribünlerin dolması için ilk olarak Suriye ile Pakistanlıların oluşturduğu bir grup taraftar kiraladığını duyurdu. Kiralık taraftarlara günlük olarak ödemeler yapılacak.



Kiralık taraftarlara her gün 10 dolar ödenecek. Ayrıca ücretsiz olarak üç öğün yemek ve konaklama fırsatı da verilecek.

 katar kiralık taraftar

KATAR DÜNYA KUPASI KİRALIK TARAFTARLIK BAŞVURUSU

Ülkenin Türkiye'den kiralık taraftar alıp almayacağı henüz bilinmiyor. Katar ve Türkiye'nin arasında ki iyi ilişkilerden dolayı polis ekiplerimiz Katar'da görevli olacak. Bundan dolayı Türk vatandaşların da taraftar olarak kiralanması mümkün gibi duruyor. Bundan dolayı en yakınınızdaki Katar Konsolosluğu'na gidip isim ve iletişim bilgilerinizi bırakarak gerekli görüldüğünde sizinle irtibata geçmelerini sağlayabilirsiniz.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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