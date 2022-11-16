Katar Türkiye'den vize istiyor mu? Dünya Kupası izlemeye vizesiz gidilir mi?













Katar'da oynanacak Dünya Kupa'sının heyecanı tüm futbolseverler arasında yoğun bir şekilde hissediliyor. Türkiye milli takımının yer almadığı bu büyük organizasyonu yakından takip etmek isteyen Türk futbolseverler turnuvayı yerinde nasıl takip edebilecekleri sorusunun cevabını araştırmaya başladı bile. Bu gibi seyahatlerde en çok merak edilen konulardan birisi de vize alınmasının gerekli olup olmadığı. Peki Türkiye'den Katar'a yapılacak seyahatlerde vize şartı aranıyor mu?Vize şartları Türkiye ile Katar arasında 2010'dan beri yürürlükte olan 'Vizenin karşıklı kaldırılmasına ilişkin mütabakat muhtırası!'na göre diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları Katar'a gerçekleştirecekleri seyahatlerde vize ücretinden muaf olarak değerlendirilmektedir.Umuma mahsus pasaport hamilleri ise, havalimanında turistik amaçlı 2 hafta kalış süreli vizelerini, Katar’da bir otelden rezervasyon yaptırmak ve 100 Katar Riyali ödemek koşuluyla alabilmektedirler. Bu arada Katar'a gerçekleştirilecek seyahatlerde yolcu beraverinde alkol getirilmesinin yasak olduğunu belirtelim.