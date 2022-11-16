GÜNDEM
16 Kasım 2022 - 12:02

Katar Türkiye'den vize istiyor mu? Dünya Kupası izlemeye vizesiz gidilir mi?

Katar'da oynanacak Dünya Kupa'sının heyecanı tüm futbolseverler arasında yoğun bir şekilde hissediliyor. Türkiye milli takımının yer almadığı bu büyük organizasyonu yakından takip etmek isteyen Türk futbolseverler turnuvayı yerinde nasıl takip edebilecekleri sorusunun cevabını araştırmaya başladı bile.

GÜNDEM
16 Kasım 2022 - 12:02
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Katar Türkiye'den vize istiyor mu? Dünya Kupası izlemeye vizesiz gidilir mi?


Katar'da oynanacak Dünya Kupa'sının heyecanı tüm futbolseverler arasında yoğun bir şekilde hissediliyor. Türkiye milli takımının yer almadığı bu büyük organizasyonu yakından takip etmek isteyen Türk futbolseverler turnuvayı yerinde nasıl takip edebilecekleri sorusunun cevabını araştırmaya başladı bile.

Bu gibi seyahatlerde en çok merak edilen konulardan birisi de vize alınmasının gerekli olup olmadığı. Peki Türkiye'den Katar'a yapılacak seyahatlerde vize şartı aranıyor mu?



katar'a vize var mı

Vize şartları

Türkiye ile Katar arasında 2010'dan beri yürürlükte olan 'Vizenin karşıklı kaldırılmasına ilişkin mütabakat muhtırası!'na göre diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları Katar'a gerçekleştirecekleri seyahatlerde vize ücretinden muaf olarak değerlendirilmektedir.Umuma mahsus pasaport hamilleri ise, havalimanında turistik amaçlı 2 hafta kalış süreli vizelerini, Katar’da bir otelden rezervasyon yaptırmak ve 100 Katar Riyali ödemek koşuluyla alabilmektedirler. 

Bu arada Katar'a gerçekleştirilecek seyahatlerde yolcu beraverinde alkol getirilmesinin yasak olduğunu belirtelim.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
İlginizi Çekebilir
EYT'lilerde son durum netlik kazandı! Şartları yerine getiren dilekçesini verebiliyor
EYT'lilerde son durum netlik kazandı! Şartları yerine getiren dilekçesini verebiliyor
Adalet Bakanlığı duyurdu: e-Devlet'te yeni hizmet başladı, 28'e çıkarıldı
Adalet Bakanlığı duyurdu: e-Devlet'te yeni hizmet başladı, 28'e çıkarıldı
İŞKUR KPSS Şartsız işçi alımını açıkladı
İŞKUR KPSS Şartsız işçi alımını açıkladı
TÜİK, üçüncü çeyrek iş gücü istatistiklerini açıkladı: Verilerde işsizlik oranı 0,7 puan azaldı!
TÜİK, üçüncü çeyrek iş gücü istatistiklerini açıkladı: Verilerde işsizlik oranı 0,7 puan azaldı!
E-Devlet'teki hizmetlere bir yenisi daha eklendi: Vatandaşlara büyük kolaylık!
E-Devlet'teki hizmetlere bir yenisi daha eklendi: Vatandaşlara büyük kolaylık!
KYK başvurularında son gün 17 Kasım
KYK başvurularında son gün 17 Kasım
Son Haberler
Netflix, hesap paylaşımı sistemini engelleyecek özelliği devreye soktu!
Netflix, hesap paylaşımı sistemini engelleyecek özelliği devreye...
Randal Kolo Muani, Fransa kadrosunda sakatlanan Christopher Nkunku'nun yerini aldı
Randal Kolo Muani, Fransa kadrosunda sakatlanan Christopher Nkunku'nun...
EYT'lilerde son durum netlik kazandı! Şartları yerine getiren dilekçesini verebiliyor
EYT'lilerde son durum netlik kazandı! Şartları yerine getiren dilekçesini...
Adalet Bakanlığı duyurdu: e-Devlet'te yeni hizmet başladı, 28'e çıkarıldı
Adalet Bakanlığı duyurdu: e-Devlet'te yeni hizmet başladı, 28'e çıkarıldı
Nasa'nın yeni uzay rekorları kıracağını söylediği roketi Artemis I
Nasa'nın yeni uzay rekorları kıracağını söylediği roketi Artemis...
Beyoncé ve Adele Grammy Ödülü adaylıklarını domine etti
Beyoncé ve Adele Grammy Ödülü adaylıklarını domine etti
Djokovic'in vize yasağı kalktı
Djokovic'in vize yasağı kalktı
Eski başkan Trump'tan adaylık açıklaması: 2024 seçimlerinde geri dönüş başlıyor!
Eski başkan Trump'tan adaylık açıklaması: 2024 seçimlerinde geri...
Nkunku sakatlık nedeniyle Fransa kadrosundan çıkarıldı
Nkunku sakatlık nedeniyle Fransa kadrosundan çıkarıldı
1 Milyon TL ne kadar faiz getirir? 1 Milyon TL Mevduat hesabı aylık faizi hesaplama
1 Milyon TL ne kadar faiz getirir? 1 Milyon TL Mevduat hesabı aylık...
Katar Dünya Kupası kiralık taraftar nedir, nasıl olunur? Katar Dünya Kupası paralı taraftarlık
Katar Dünya Kupası kiralık taraftar nedir, nasıl olunur? Katar Dünya...
Evde pratik ve lezzetli waffle tarifi, nasıl yapılır?
Evde pratik ve lezzetli waffle tarifi, nasıl yapılır?
Sanica halka hangi bankada? Sanica Isı halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar?
Sanica halka hangi bankada? Sanica Isı halka arz ne zaman, fiyatı ne...
Ben Gri dizisi konusu ve oyuncuları
Ben Gri dizisi konusu ve oyuncuları
16 Kasım çarşamba gününü TV'de neler var
16 Kasım çarşamba gününü TV'de neler var