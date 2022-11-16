Katar vize istiyor mu? Türkiye'den katara seyahat için vize gerekiyor mu?

Katar'da bu yılki 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Dünya Kupası heyecanını yaşamak izlemek isteyen vatandaşlar, Katar vizesine ihtiyacı var mı? Türkiye'den Katar'a seyahat etmek için vize ihtiyacı var mı? Sorularını merak ediyor. İşte detaylar...

KATAR VİZE İSTİYOR MU? Katar'ın vize isteyip istemediği pek çok kişinin merakla araştırdığı bir konu ve bu yüzden internetten araştırıyorlar. Katar, 30 günden az süren seyahatler için vize istenmiyor. Katar'a 30 günden fazla seyahate gideceklerin Katar vizesi almaları gerekiyor. Ancak, Katar'a seyahat eden pasaportların 6 aydan daha uzun süreli geçerliliği olmalıdır. Gidiş-dönüş bileti almak da yolculuğu kolaylaştırmak için çok önemlidir. TÜRKİYE'DEN KATAR'A VİZESİZ GİRİLEBİLİYOR MU? Türkiye'den Katar'a seyahat eden kişilerin sıklıkla vize işlemleri için başvurdukları biliniyor. Türkiye'den Katar'a seyahat edecek kişilerin 30 günden az seyahat etmeleri halinde vizeye ihtiyaçları yoktur. Bu seyahatlerin 30 günden uzun olması durumunda Katar vatandaşlarının vize alması gerekecektir. Ayrıca Katar konsolosluğuna başvurarak vize alınması gerekmektedir. Katar'a seyahat eden yolcular 6 aydan fazla geçerli olmalıdır. Ayrıca gidiş-dönüş bileti de yolculuğu kolaylaştırmak için dikkat edilmesi gereken unsurlardan biridir.