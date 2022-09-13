Katar Yatırım Fonu Türkiye'deki yatırımlarına devam ediyor! Avrasya Tüneli'ne ortak olan Katar tüm dengeleri değiştirecek!













Katar Türkiye yatırımlarına devam ediyor!

Katar devlet fonu olan "Qatar Investment Authority", Avrasya Tüneli'nde %50 ortaklığı bulunan Güney Kore şirketlerinden SK Grup'un bir takım hisselerini alarak Avrasya Tüneli'ne ortak oldu. Tünelin işletmeciliğini yapan Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.'de, Yapı Merkezi ve G. Kore'li SK Group'un %50'lik payı bulunuyordu. Rekabet Kurumu'ndan devralmaya dair izne gerek olmadığı yönünde karar çıktı.Rekabet Kurumu resmi internet sitesi üzerinde yayınlanan karar doğrultusunda, Qatar Investment Authority'nin kontrolü altında olan QH Oil Investments LLC aracılığıyla SK HoldCo Pte. Ltd.'nin bir bölüm hisse hakkının devralınması ve nihai şekilde Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş.'ye QH Oil Investments LLC aracılığı ile yatarım yapma işinin kapsamda olmadığı kararı alındı. 335 milyar dolar varlığı ile dikkatleri üzerin toplayan QIA, petrol ve doğalgaz fazlalığını yönetebilmek için Katar'ın önce ki emiri Hamad bin Khalifa Al Thani tarafından 2005 yılında kurulmuştu. QIA, küresel boyutta en büyük ve aktif bağımsız varlık fonlarından birisi. Birçok sektör ile bölgede çeşit çeşit alana yatırımı olan QIA, Katar'ın refahını artıracak özellikte, küresel ve çeşitli bir yatırım portföyü oluşturabilmek için dünyanın önde gelen kurumları ile işbirliği yapmaya odaklamış durumda. Bu doğrultuda, bankacılık devlerinde Barclays'in %12.7, Volkswagen Group, Porsche, Hochtief Sainsbury's'te %17 payı olan QIA, Technip, Air Liquide, Vinci SA, GDF Suez, Veolia, Vivendi, Royal Monceau, France Telecom, Areva, Credit Suisse gibi dev şirketlerin de ortağı.Son birkaç yıldır Türkiye'yle siyasi ve ekonomik ilişkisi kuvvetli olan Katar, gayrimenkul, finans, sanayi ve medya gibi pek çok alanda yatırım yapıyor. Katar Emiri ülkemize her gelişinde alımlarına bir yenisini eklemeye devam ediyor. Katar'ın Türkiye'de satın aldığı ve ortak olduğu bazı mülk ve şirketler şunlardır; Digiturk, Finansbank, Abank, Borsa İstanbul, Beymen, Network, BMC, İstinye Park, Antalya Limanı, SeaPearl Ataköy, Banvit, Şehzade Burhanettin Efendi Yalısı, Süleymaniye kentsel dönüşüm projesi ve Doğuş Holding’in restoran zinciri Dream.