Katarakt Ameliyatı Kimlere Uygulanır?
Katarakt ameliyatı, görme bozukluklarının yüksek düzeyde ortaya çıkması ve gündelik yaşamı etkilemesi durumunda tercih edilen cerrahi bir müdahaledir. Genel anlamıyla katarakt, göz bebeğinin arka bölümünde konumlanan mercek kısmının saydamlığını yitirmesi olarak tanımlanır. Göz merceğinin saydamlığını yitirmesi, ciddi düzeyde görme bozukluklarının ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bununla birlikte katarakt hastalığının tedavisinde günümüzde yalnızca cerrahi müdahale kullanılabilmektedir. Ayrıca katarakt sorunu, görme bozukluğu olarak tanımlanabilecek tüm sağlık sorunları içerisinde en sık ve yaygın olarak karşılaşılanıdır. Özellikle 70 yaş üstü bireylerde görülme sıklığı neredeyse %50 oranındadır. Katarakt ameliyatı ise, göz merceğinde meydana gelen saydamlığın tekrardan kazandırılması şeklindedir.
Katarakt Ameliyatı Fiyatları Ne Kadar?
Özellikle 60 yaş üstü hastaların en çok merak ettiği sorulardan biri de katarakt ameliyatı fiyatları
sorusudur. İnternet ortamında hiçbir şekilde fiyat bilgisi bulunmamakla birlikte fiyatlar birçok unsura göre değişkenlik göstermektedir. Bu unsurlar,
• Hastaya takılacak göz içi lensin çeşidi , • Hastaya takılacak markası, • Hastaya uygulanacak olan katarakt ameliyatı türü, • Operasyonu yapacak hekim, • Operasyonun yapılacağı sağlık kuruluşudur.
Katarakt Ameliyatı Nasıl Yapılır?
Katarakt ameliyatı, lazer yöntemiyle gerçekleştirilen cerrahi bir müdahaledir. Ameliyat öncesinde hastanın söz konusu operasyona uygunluğunu denetlemek adına çeşitli tetkikler gerçekleştirilir. Göz merceğinin saydamlığını yitirmesine bağlı olarak görme kaybı yaşayan hastanın cerrahi müdahaleye uygun olması durumda uzman göz cerrahı tarafından ameliyat kararı alınır. Operasyon oldukça kısa sürede tamamlanabilir ve hasta gündelik yaşamına hızla dönebilir. Katarakt ameliyatı, temel olarak şeffaflığını yitiren göz merceğinin yok edilerek yerine şeffaf lensler yerleştirilmesi işlemidir. Lokal anestezi altında uygulanır ve yaklaşık olarak 15 dakika gibi son derece kısa bir süre içerisinde operasyon tamamlanır. Katarakt tedavisinde cerrahi müdahale, kalıcı bir tedavi yöntemidir. 40 yaş üstü bireylerde günümüzde en sık uygulanan cerrahi müdahale de yine katarakt ameliyatıdır. Operasyon süreci, lokal anestezi uygulamasının gerçekleşmesiyle başlar. Daha sonra göz bebeğinin büyütülerek ameliyata hazır edilmesi amacıyla çeşitli damlalar kullanılır. Operasyon öncesindeki anestezi uygulaması da yine damlalar yardımıyla gerçekleşir. Gözün dış bölümünde açılan minimal kesiler yardımıyla mercek kısmına girilir. Burada yer alan matlaşmış mercek yok edilir ve özel cihazlar yardımıyla kırılan dokular temizlenir. Daha sonra ise göz merceğinin yerine şeffaf dokulu bir lens yerleştirilir ve görme kaybı sorunu tamamen ortadan kalkar. Bunula birlikte katarakt ameliyatı oldukça geniş yelpazeli bir çeşitliliğe sahiptir. Günümüzde gelişen teknoloji göz sağlığı kapsamında uygulanan cerrahi müdahalelerde farklı yöntemlerin tercih edilebilmesini mümkün kılmıştır. Katarakt ameliyatlarında da uzman hekim tarafından tespit edilen gerekliliklere ya da ortaya çıkan görme kaybının boyutlarına göre farklı türlerde cerrahi müdahaleler tercih edilebilir.
Katarakt Ameliyatı Çeşitleri Nelerdir?
Katarakt ameliyatı çeşitleri, operasyonun gerçekleştirileceği sağlık kuruluşuna veya uzman hekime göre de değişkenlik gösterebilir. Bununla birlikte hastalar için hangi cerrahi müdahale yönteminin tercih edileceği, büyük oranda hastanın yaşadığı sağlık sorunları ve kataraktın neden olduğu görme kaybının boyutlarıyla ilgilidir. Günümüzde en yaygın olarak tercih edilen katarakt ameliyatı çeşitleri genel hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir: • Lazer ile Katarakt Cerrahisi • Fakoemülsifikasyon Katarakt Cerrahisi • Ekstra Kapüsüler Katarakt Cerrahisi Tüm bu cerrahi müdahale teknikleri birbirinden ayrılıyor gibi görünse de hemen tamamında operasyon süreci benzer niteliktedir. Katarakt ameliyatlarını birbirinden ayıran en temel özellik, operasyon sürecinde kullanılan cihazların ve teknolojik ekipmanların türüdür.
Katarak Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler
Katarakt ameliyatı, oldukça basit ve hızla tamamlanabilen, çoğunlukla ayakta tedavi yöntemi olarak anılan bir cerrahi müdahaledir. Bununla birlikte operasyonun hemen ardından bazı ciddi sayılamayacak komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu komplikasyonlar arasında en yaygın olarak gözlemleneni kişinin ışığı daha canlı, renkli ve parlak görmesidir. Söz konusu durum, oldukça olağandır. Operasyon sonrasında hastanın görmedeki netliği tam olarak oluşana dek araç kullanılması önerilmez. Ayrıca uzman hekim tarafından sunulan tüm öneriler dikkatle takip edilmeli ve doktor kontrolleri yapılmalıdır. Operasyon sonrasında 2-3 gün boyunca duş alınmamalı, göz su ile temas ettirilmemeli, göz damlaları rutin olarak uygulanmalı, gün ışığında yoğun kalınmamalı ve spor gibi yorucu etkinliklerden kaçınılmalıdır.