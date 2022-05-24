Katarakt Ameliyatı Ne Zaman Gereklidir? Kimler Olmalıdır?

Bu ameliyat sırasında hastanın saydamlığını yitiren göz merceğine bir lens takılarak görme yetisini yeniden kazanması amaçlanır.Genel kapsamda katarakt ameliyatı gözle ilgili en yaygın olarak bilinen tedavi yöntemlerinden birisidir. Bir çeşit yaşlılık hastalığı olarak da bilinen ve görme yetisinin kaybolması anlamına gelen katarakt hastalığının ameliyattan başka bir çözümü yoktur.
Dolayısıyla yaşlandıkça giderek çift ve bulanık görme sorunu artan hastaların güvenilir bir sağlık merkezinde cerrahi bir müdahaleye ihtiyacı olur. Katarakt tedavisinin tek yöntemi katarakt ameliyatı yani cerrahi yöntemdir.