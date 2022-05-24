Bu ameliyat sırasında hastanın saydamlığını yitiren göz merceğine bir lens takılarak görme yetisini yeniden kazanması amaçlanır.

gözle ilgili en yaygın olarak bilinen tedavi yöntemlerinden birisidir. Bir çeşit yaşlılık hastalığı olarak da bilinen ve görme yetisinin kaybolması anlamına gelen katarakt hastalığının ameliyattan başka bir çözümü yoktur. Genel kapsamda katarakt ameliyatı gözle ilgili en yaygın olarak bilinen tedavi yöntemlerinden birisidir. Bir çeşit yaşlılık hastalığı olarak da bilinen ve görme yetisinin kaybolması anlamına gelen katarakt hastalığının ameliyattan başka bir çözümü yoktur.

Dolayısıyla yaşlandıkça giderek çift ve bulanık görme sorunu artan hastaların güvenilir bir sağlık merkezinde cerrahi bir müdahaleye ihtiyacı olur. Katarakt tedavisinin tek yöntemi katarakt ameliyatı yani cerrahi yöntemdir.

Katarakt Ameliyatı Ne Zaman Gereklidir? Kimler Olmalıdır?

Genelde elli yaş üstünde olsa da doğuştan katarakt olanlar da vardır. Nedeni ne olursa olsun kataraktın hemen çözülmesi kişinin hayatını olumlu etkiler. Yoksa görme sorunu artacağı gibi hasta kendi hayatını tek başına idame ettirememe gibi sorunlarla da karşılaşabilir.

Katarakt Nasıl Oluşur? Belirtileri Nelerdir?

Kataraktın oluşmasının nedeni göz merceğinin giderek saydamlığını yitirmesidir. Belirtileri arasında çift ve bulanık görme ya da renkleri bulanık görme ve okuma zorluğu gibi nedenler sayılabilir.

Katarakt Türleri Nelerdir?

Katarakt türleri arasında doğuştan katarakt, herhangi bir darbe ya da ilaç kullanımı sonrası katarakt ya da yaştan dolayı katarakt gibi farklı nedenler sayılabilir. Şeker hastalığından ötürü katarakt olanlar da vardır. Her birisinin de tek çözümü katarakt ameliyatı yöntemidir.

Akıllı Lens Nedir?

Katarakt tedavisi ya da başka bir görme sorunu yüzünden ameliyat sırasında hastaya takılan lenslere akıllı lens adı veriliyor. Yeni geliştirilen bu lenslerin diğer bir ismi ise trifokal lensler. Akıllı ya da trifokal lenslerin daha önceleri kullanılan tek odaklı lenslerin önemli farkları bulunuyor.

Akıllı Lenslere Neden İhtiyaç Duyulur?

Akıllı lenslere ihtiyaç duyulmasının en önemli nedeni bunların çok odaklı olmasıdır. Ayrıca akıllı lens ve kontak lens arasındaki temel fark, kontak lensin belirli bir problemi çözmesi ama akıllı lensin çok boyutlu bir çözüm sunarak hastanın daha sonra gözlük takma zorunluluğu olmamasıdır.

Çok Odaklı Göz İçi Lens Çeşitleri Nelerdir?

Çok odaklı lens çeşitleri hastanın uzağı, yakını ve diğer mesafeleri daha iyi görmesi için tasarlanmıştır. Bazıları hem görüşü hem de astigmatı düzeltmek için üretilir.

Akıllı Lens Operasyonu Nasıl Gerçekleştirilir?

Katarakt ameliyatında yeni teknolojiler eşliğinde artık akıllı lens operasyonu dikişsiz ve lazerle cerrahi olarak gerçekleştirilebilinir.

Ameliyat Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Ameliyat sonrasında doktorunuz önermişse göz damlası ya da diğer ilaçlar gerektiği gibi kullanılmalıdır. Nadir de olsa kornea şişmesinden kaynaklı kısa süreli görme sorunu yaşanabilir. Ayrıca bir süre gözü koruyan bir gözlük de takılması gerekir.

Akıllı Lenslerin Avantajları Nelerdir?

Akıllı lensin en büyük avantajı bazı hastalar için ameliyattan sonra hiçbir göz sorunu kalmamasıdır. Artık hasta gözlük ya da başka bir şey kullanmadan rahatlıkla her şeyi görebilir ve okuyabilir.

Akıllı Lens Fiyatları

Akıllı lens fiyatları çeşitlidir, çünkü hastaların farklı ihtiyaçları doğrultusunda farklı özelliklere sahip lensler bulunur.

Retina Dekolmanının Nedenleri Nelerdir?

Gözümüzde bulunan retina sinir tabakası ve pigment epitelinin birbirinden ayrılması retina dekolmanı rahatsızlığına yol açar.

Retina Yırtığı ve Detolmanı Nasıl Teşhis Edilir?

Eğer bir hastanın gözünde ışık çakması ve birden fazla yıldız gibi sarı ışığın görünmesi gibi sorunlar yaşanıyorsa dekolmanın ilk belirtileri başlamış demektir.

Retina Dekolmanı İçin Risk Faktörleri Nelerdir?

En büyük risk faktörü retina dekolmanı için yaşlanmadır. Ayrıca miyoplar da bir risk faktörü oluşturur.

Retina Yırtığı ve Dekolmanı Nasıl Tedavi Edilir?