YAŞAM
09 Eylül 2022 - 14:57

Katilin avukatı rapor alınca Şebnem Şirin davası ertelendi

Denizli'de erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in davası, sanık avukatın sağlık raporu aldığı gerekçesiyle ileri tarihe ertelendi.

YAŞAM
09 Eylül 2022 - 14:57
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Katilin avukatı rapor alınca Şebnem Şirin davası ertelendi

27 Ekim 2021 tarihinde Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde bir apartta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (26) tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürülmüştü. Tutuklu sanık Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın 4. duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Furkan Zıbıncı, duruşmaya tutuklu bulunduğu Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katıldı. Duruşmada Şirin'in annesi Pervin Tokat ve avukatlar hazır bulundu. Sanık Furkan Zıbıncı'nın avukatının sağlık raporu aldığı gerekçesiyle hakim duruşmayı 30 Eylül saat 14.00'a erteledi. Davanın ertelenmesiyle beraber Furkan Zıbıncı, ileri duruşmada savunma yapacağını söyledi.

Eren Elyesa Polat

 

 

 

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Avcılar'da metrobüsler çarpıştı
Avcılar'da metrobüsler çarpıştı
Tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Muğla-Denizli sınırındaki orman yangını devam ediyor
Muğla-Denizli sınırındaki orman yangını devam ediyor
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı
Halk otobüsünde ücretsiz kart kavgası kamerada
Halk otobüsünde ücretsiz kart kavgası kamerada
Son Haberler
Avcılar'da metrobüsler çarpıştı
Avcılar'da metrobüsler çarpıştı
Tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü
İngilizler yeni kralını sevgiyle karşıladı
İngilizler yeni kralını sevgiyle karşıladı
Putin: 'Dışişleri Bakanlığından gübre tedariki çözümünde BM temsilcileriyle çalışmasını rica ediyorum'
Putin: 'Dışişleri Bakanlığından gübre tedariki çözümünde BM...
Muğla-Denizli sınırındaki orman yangını devam ediyor
Muğla-Denizli sınırındaki orman yangını devam ediyor
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklama talebiyle nöbetçi...
Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı
Halk otobüsünde ücretsiz kart kavgası kamerada
Halk otobüsünde ücretsiz kart kavgası kamerada
ABD ve NATO'dan Türkiye-Yunanistan açıklaması!
ABD ve NATO'dan Türkiye-Yunanistan açıklaması!
Bakan Varank: 'Gençlerimizin kendi ayakları üzerinde durmasını istiyoruz'
Bakan Varank: 'Gençlerimizin kendi ayakları üzerinde durmasını istiyoruz'
Okan Buruk: 'Bu kadar değişim beklemiyorduk'
Okan Buruk: 'Bu kadar değişim beklemiyorduk'
Yaz transfer sezonu sona erdi
Yaz transfer sezonu sona erdi
Darende’de kaza: 2 yaralı
Darende’de kaza: 2 yaralı
Elazığ’da tekne battı: Tekneyle birlikte suda kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor
Elazığ’da tekne battı: Tekneyle birlikte suda kaybolan şahsı arama...
İş Sanat Çarşamba Sahnesi, perşembe günü sona eriyor
İş Sanat Çarşamba Sahnesi, perşembe günü sona eriyor