Katilin bulunduğu yer şok etti













Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan cinayet zanlısı şüpheli Sabri D. 'nin 38 ayrı suçtan arama kaydının bulunduğu öğrenildi.Ekipler tarafından aranan zanlı edinilen bilgilere göre bulunan Sabri D'nin yakalanması için çalışma başlattı.Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde saklandığı öğrenilen zanlının yakalanması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.Operasyon için harekete geçen ekipler zanlının yaklandığı eve baskın düzenlediler. Ekiplerin evde gerçekleştiridği aramada zanlı saklandığı bazanın altında kıskıvrak yakalandı.Hemen gözlatına alınan zanlı ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.Burada yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevkedilerek tutuklandı.