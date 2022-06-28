casino siteleritarafbet
YAŞAM
28 Haziran 2022 - 21:31

Katilin bulunduğu yer şok etti

Iğdır'da çocuk cinayetinin yanında 38 ayrı suçtan aranan firari Jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde bir bazanın altında bulundu .

YAŞAM
28 Haziran 2022 - 21:31
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Katilin bulunduğu yer şok etti


Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan cinayet zanlısı şüpheli Sabri D. 'nin 38 ayrı suçtan arama kaydının bulunduğu öğrenildi.
Ekipler tarafından aranan zanlı edinilen bilgilere göre  bulunan Sabri D'nin yakalanması için çalışma başlattı.Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde saklandığı öğrenilen zanlının yakalanması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.


Operasyon için harekete geçen ekipler  zanlının yaklandığı eve baskın düzenlediler. Ekiplerin evde gerçekleştiridği aramada zanlı saklandığı bazanın altında kıskıvrak yakalandı.
Hemen gözlatına alınan zanlı ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.Burada yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevkedilerek tutuklandı.
 



EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
İlginizi Çekebilir
Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ı kaybettik
Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ı kaybettik
Bartın sular altında! Şehir merkezi göle döndü
Bartın sular altında! Şehir merkezi göle döndü
Son Haberler
Bakan Koca'dan şok açıklama! Maskeler geri mi gelecek?
Bakan Koca'dan şok açıklama! Maskeler geri mi gelecek?
Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ı kaybettik
Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ı kaybettik
Bartın sular altında! Şehir merkezi göle döndü
Bartın sular altında! Şehir merkezi göle döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenen müjde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan beklenen müjde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram açıklaması
Altında sert düşüş! Dolar ve altın düşmeye devam ediyor
Altında sert düşüş! Dolar ve altın düşmeye devam ediyor
Kalp krizi geçiren Osman Wöber'e son görev
Kalp krizi geçiren Osman Wöber'e son görev
Kastamonu'da sel felaketi! Botlarla tahliye devam ediyor
Kastamonu'da sel felaketi! Botlarla tahliye devam ediyor
Acı haber! Balayı dönüşü hayatlarını kaybettiler
Acı haber! Balayı dönüşü hayatlarını kaybettiler
Beşiktaş'ın beklenen transferi gerçekleşti!
Beşiktaş'ın beklenen transferi gerçekleşti!