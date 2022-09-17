YAŞAM
17 Eylül 2022 - 12:42

Katilini terlikle kovaladı

Adana'da dün uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren şahsın katilini terlikle kovalarken vurulduğu anların görüntüsü ortaya çıktı.

YAŞAM
17 Eylül 2022 - 12:42
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Katilini terlikle kovaladı

Edinilen bilgilere göre olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Hakan Denizli motosiklete bindiği sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanıp kaldırdığı özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Denizli'nin yaşamını yitirdiği anlar güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda saldırganın Denizli'nin yanına geldiği sora tabancayla ateş etmeye başladığı, Denizli'nin ise katiline terlik fırlatarak karşı koyup onu kovaladığı anlar olduğu görüldü. Olayda yaşamını yitiren Denizli'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ise saldırganı bulmak için geniş çaplı operasyon başlattı.

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