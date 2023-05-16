Katip adayları için sayılı gün kaldı: Başvurular 26 Mayıs tarihinde sona erecek!







KATİPLİK İÇİN KLAVYE KURSLARI BAŞVURULARI







Katip olmak için Adalet Bakanlığı'nın bu seneki ilanına başvuru yapan adaylar klavye sınavını geçebilmek için kursları araştırıyor. Peki kurslara nasıl başvuru yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Katip olmak isteyen adaylar klavye hızlarını geliştirmek için kurslara başvuruyor. Başvuru yapmak için son gün 26 Mayıs saat 17.00 olarak belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi uygulamalı katiplik deneme sınavı için başvurular 26 Mayıs tarihine kadar yapılabilecek.Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü ve Etimesgut Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla Elvankent Planet Aile Yaşam Merkezi bünyesinde 27 Mayıs saat 10.00-14.00 saatleri arasında Uygulamalı Deneme Sınavı yapılacak. Başvurular ARGE birimlerinden ve 0312 260 44 11 numarasından yapılabilecek. Sınav için kontenjan sınırlı olacak ve afet bölgesinden katılım sağlayacak kişilerin başvuru yapması şartı aranmayacak. Sınav ücretsiz olacak. Uygulamalı deneme sınav için detaylar şu şekilde; Sınav Sorumlusu Öğretmen Münevver Dede 0532 137 35 09; Yargıtay Katibi Furkan Pamukçuoğlu, İcra Katibi Eda Balcı, Zabıt Katibi Ebru Kadaş, İcra Katibi Fatih Ceyhan. Sınavlar 15 dakika aralıklarla yapılacak ve sınavlardan sorumlu öğretmen Münevver Dede olarak belirlendi.