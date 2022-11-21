GÜNDEM
21 Kasım 2022 - 16:10

Katliam gibi kazada hayatını kaybetti! Oyuncu Özgür Karataş kimdir, kaç yaşındaydı?

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden isimlerden biri Özgür Karataş oldu. Özgür Karataş kimdir tiyatro, kaç yaşındaydı gibi sorular merak konusu oldu.

GÜNDEM
21 Kasım 2022 - 16:10
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Katliam gibi kazada hayatını kaybetti! Oyuncu Özgür Karataş kimdir, kaç yaşındaydı?


Sanat dünyası sabah saatlerinde acı bir haberle uyandı. Amasya’da ünlü tiyatro oyuncularını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. 8 kişinin de yaralandığı kazada hayatını kaybeden kişilerin isimleri açıklandı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Baş Belası adlı tiyatro oyununun oyuncularının içinde yer aldığı minibüs, aynı yönde giden kamyona arkadan çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken bu isimlerden biri de Özgür Karataş idi.



Kaza haberinin duyulması ardından Özgür Karataş kimdir yönünde araştırmalar yapılmaya başlandı.

Özgür Karataş kimdir?

Amasya’da meydana gelen kazada ünlü oyuncuların içerisinde bulunduğu minibüs Çorum’dan dönüyordu. Sürücü ile birlikte yaralı isimler arasında Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek yer alıyor. Yaralı isimler çevredeki hastanelere kaldırılırken 3 isim ise o kadar şanslı değildi.

Katliam gibi kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti. Özgür Karataş, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde görev yapan organizatördür. Vahim kazada yaşamını yitiren Özgür Karataş’ın ailesi ve sevenleri aldıkları haber ile yıkıldı.

özgür karataş

Yaralıların durumu ile ilgili son bilgiyi Ceyhun Fersoy’un eşi Begüm Fersoy verdi. Aracın içerisinde bulunan Uraz Kaygılaroğlu’nun eski eşi Melis İşiten ve Ceyhun Fersoy’un durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tiyatrocu ve sosyal medya fenomeni Sergen Deveci’nin durumunun ağır olduğu ortaya çıktı.

Kaza ile ilgili gelişmeler paylaşıldıkça haberimizde yer vereceğiz.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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