MAGAZİN
28 Nisan 2023 - 14:34

Katy Perry ticari marka savaşını kaybetti

Şarkıcı Katy Perry, Katie Perry adlı Avustralyalı bir moda tasarımcısıyla yaptığı ticari marka savaşını kaybetti.

MAGAZİN
28 Nisan 2023 - 14:34
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Katy Perry ticari marka savaşını kaybetti


  Katie Perry adı altında kıyafet satan Katie Taylor, ürünlerinin sahip olduğu bir ticari markayı ihlal ettiğini söyleyerek pop yıldızına dava açtı.

  Davada, Katy'nin 2014 Avustralya turu için satılan kıyafetlerin Katie'nin ticari markasını ihlal ettiğini kabul etti. Yargıç Brigitte Markoviç kararında, "Bu iki kadının, iki ergenlik hayalinin ve bir ismin hikayesi." açıklamasını yaptı.



Katy

   Yargıç, Katheryn Hudson doğumlu Teenage Dream şarkıcısının Katy Perry adını "iyi niyetle" kullandığını ve tasarımcıya herhangi bir kişisel tazminat borcu olmadığını söyledi.

   Ancak yıldızın şirketi Kitty Purry'nin önümüzdeki ay kararlaştırılacak olan tazminatı ödemesi gerekiyor.

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