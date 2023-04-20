Kavak Yelleri'nin Efe'siydi! Dağhan Külegeç o isimle nikah masasına oturdu: Kıyafet seçimi şaşırttı







KAVAK YELLERİ’NİN EFE’Sİ EVLENDİ! OYUNCU DAĞHAN KÜLEGEÇ BU FOTOĞRAFLA DUYURDU







NİKAHINI PAYLAŞTI

Yayınlandığı dönemin en popüler dizisi olan Kavak Yellerinin efesi Dağhan Külegeç sosyal medya paylaşımları ile sevenlerine öyle bir sürpriz yaptı ki görenler gözlerine inanmadı. Detaylar haberimizde…2007 ve 2011 yılları arasında Kanal D’nin en çok izlenen yapımlarından olan Kavak Yelleri dizideki birçok genç yeteneğinde kariyerine il adım attığı bir yapım olma özelliğini taşıyor aynı zamanda. Dizideki efe karakterini canlandıran Dağhan Külegeç yedi yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle nikah masasına oturdu. Ünlü isim, mutlu gün pozunu arka arkaya sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sevilen oyuncu uzun yıllardır birliktelik yaşadığı sevgilisi ile aşklarını nikah masasına taşımaya karar verdiler. Nikah törenlerindeki mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü oyuncu "Resmileşti” dedi. Fakat paylaşmış olduğu resimde nişanlısının kot pantolonlu tarzı dikkatlerden kaçmadı.İkili, geçen ay ilişkilerinin yedinci yılını kutlamış ve Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde düzenlenen özel törenle dünyevine girmişti. Ünlü oyuncu Dağhan Külegeç “Resmileşti” notu ile düğün fotoğraflarını paylaştı. Ünlü oyuncu gömlek ve ceket giymeyi tercih ederken nişanlısının kot pantolon ve çiçekli gömlekler giymesi dikkat çekti