Kavga eden kadın tartıştığı manava saldırdı

Esenyurt Bağlarçeşme mahallesinde öğle saatlerinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre manava alışveriş yapmaya gelen bir kadın ile Manav sahibi arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Çıkan tartışmanın büyümesiyle sözlü tartışma kavgaya döndü. Kavga sırasında manav sahibi, iddiaya göre kadını iterek dışarıya çıkmasını söyledi. Buna sinirlenen kadın çevredeki akrabalarını çağırdı. Akrabalarının da geldiğini gören kadın, elindeki sopa ile manava saldırdı. Manavın kavgada yaralanmadığı öğrenildi.
Manavı tekme tokat dövdüler
Kavgada kadının saldırıya geçmesini fırsat bilen yakınları da manava saldırarak dövmeye başladı. Saldırı karşısında karşı koyamayan manav, zor anlar yaşadı. Çevredeki vatandaşların ise olayı film izler gibi izlediği görüldü. Olay kısa bir süre sonra sona erirken kavga anları bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı
Çıkan tartışmanın büyümesiyle sözlü tartışma kavgaya döndü. Kavga sırasında manav sahibi, iddiaya göre kadını iterek dışarıya çıkmasını söyledi. Buna sinirlenen kadın çevredeki akrabalarını çağırdı. Akrabalarının da geldiğini gören kadın, elindeki sopa ile manava saldırdı. Manavın kavgada yaralanmadığı öğrenildi.
Manavı tekme tokat dövdüler
Kavgada kadının saldırıya geçmesini fırsat bilen yakınları da manava saldırarak dövmeye başladı. Saldırı karşısında karşı koyamayan manav, zor anlar yaşadı. Çevredeki vatandaşların ise olayı film izler gibi izlediği görüldü. Olay kısa bir süre sonra sona erirken kavga anları bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı