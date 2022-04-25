YAŞAM
25 Nisan 2022 - 10:40

Kavga eden kadın tartıştığı manava saldırdı

Esenyurt’ta manavdan sebze alan bir kadın manav ile tartışınca çıkan kavgada kadının akrabaları da dahil oldu.Çıkan kavgada kadın, manava uzun bir sopayla saldırırken yakınları da dükkan sahibini darp etti., olaya karışan kadının yakınları da manavı darp etti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına san

YAŞAM
25 Nisan 2022 - 10:40
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Kavga eden kadın tartıştığı manava saldırdı
Esenyurt Bağlarçeşme mahallesinde öğle saatlerinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre manava alışveriş yapmaya gelen bir kadın ile Manav sahibi arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Çıkan tartışmanın büyümesiyle sözlü tartışma kavgaya döndü. Kavga sırasında manav sahibi, iddiaya göre kadını iterek dışarıya çıkmasını söyledi. Buna sinirlenen kadın çevredeki akrabalarını çağırdı. Akrabalarının da geldiğini gören kadın, elindeki sopa ile manava saldırdı. Manavın kavgada yaralanmadığı öğrenildi.

Manavı tekme tokat dövdüler
Kavgada kadının saldırıya geçmesini fırsat bilen yakınları da manava saldırarak dövmeye başladı. Saldırı karşısında karşı koyamayan manav, zor anlar yaşadı. Çevredeki vatandaşların ise olayı film izler gibi izlediği görüldü. Olay kısa bir süre sonra sona erirken kavga anları bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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