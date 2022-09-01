Kavga Ettiği Kişilere Salladığı Bıçak, Nişanlısına Denk Geldi













İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi, nişanlısı ile gezdiği esnada bundan önce husumeti olan kişilerle kavgaya tutuştu. Kavga ettiği iki kişiye bıçak sallayan adam, yanlışlıkla araya giren nişanlısını bıçaklarken, o anlar bir vatandaş tarafından mobil cihaz kamerasıyla kaydedildi.Olay saat 12.00 sıralarında Çınar Mahallesi Fatih Caddesi Stadyum Metro İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Ö., nişanlısı M.İ. ile yolda yürürken, daha önce telefon hırsızlığı olayıyla ilgili aralarında husumet bulunduğu öğrenilen B.K. ve ağabeyi Ö.K. ile karşılaştı. 3 kişi arasında başlayan tartışmanın büyüyerek kavga çıkması üzerine S.Ö., yanında bulundurduğu bıçağı diğer 2 kişiye doğru savurdu. Kargaşa esnasında S.Ö.'nün salladığı bıçak, yanlışlıkla nişanlısı M.İ.'ye isabet etti. Kollarına isabet eden bıçak darbesiyle yaralanan genç kız, sağlık personelleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, kavgaya karışan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin birden fazla suçtan kayıtları olduğu öğrenildi.O anlar kameradaÖte yandan meydana gelen kavga ve M.İ.'nin bıçaklanma anı, bir vatandaş tarafından mobil cihaz kamerası ila kayda alındı. Görüntüde 3 kişinin kavga ettiği anlar ve bir kişinin elindeki bıçağı savururken yanlışlıkla nişanlısına denk geldiği anlar yer aldı.