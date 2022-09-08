YAŞAM
08 Eylül 2022 - 06:31

Kavga kanlı bitti, o anlar anbean kameraya yansıdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 kişi arasında çıkan kavga kanlı bitti. Bir kişi bacağından vurulurken o anlar vatandaşın kamerasına yansıdı.

YAŞAM
08 Eylül 2022 - 06:31
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Kavga kanlı bitti, o anlar anbean kameraya yansıdı


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A. (23) ile H.T. (28) arasında belli olmayan bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. O sırada olaya müdahil olan ve ismi öğrenilemeyen şahıs, H.T.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği yere sağlık ve polis ekipleri yollandı. Kısa sürede olayın gerçekleştiği yere gelen sağlık ekipleri, sol bacağından vurulan şahsı ambulansa alarak hastaneye götürdü, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.



EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Lüks araç firmasının bakım merkezinde yangın paniği
Lüks araç firmasının bakım merkezinde yangın paniği
Manisa’da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa’da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Huzur ve güven uygulamasında alkollü sürücü ile polis sabır sınavı verdi
Huzur ve güven uygulamasında alkollü sürücü ile polis sabır sınavı verdi
Pendik E-5'te kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Pendik E-5'te kaza: 1 ölü, 3 yaralı
İzmir’de kurtuluş yıl dönümü için hazırlanan platform çöktü: 1 kişi yaralandı
İzmir’de kurtuluş yıl dönümü için hazırlanan platform çöktü: 1 kişi yaralandı
Osmaniye’de geceyi aydınlatan 'şişkin ay' güzelliği
Osmaniye’de geceyi aydınlatan 'şişkin ay' güzelliği
Son Haberler
Lüks araç firmasının bakım merkezinde yangın paniği
Lüks araç firmasının bakım merkezinde yangın paniği
Manisa’da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa’da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Huzur ve güven uygulamasında alkollü sürücü ile polis sabır sınavı verdi
Huzur ve güven uygulamasında alkollü sürücü ile polis sabır sınavı...
Pendik E-5'te kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Pendik E-5'te kaza: 1 ölü, 3 yaralı
İzmir’de kurtuluş yıl dönümü için hazırlanan platform çöktü: 1 kişi yaralandı
İzmir’de kurtuluş yıl dönümü için hazırlanan platform çöktü:...
Osmaniye’de geceyi aydınlatan 'şişkin ay' güzelliği
Osmaniye’de geceyi aydınlatan 'şişkin ay' güzelliği
Mauro Icardi, İstanbul'a geldi
Mauro Icardi, İstanbul'a geldi
Sırbistan'ı ziyarete giden Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemin de Ukrayna- Rusya savaşı vardı! Konu ile ilgili açıklamalar yaptı
Sırbistan'ı ziyarete giden Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemin de Ukrayna-...
Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü!
Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü!
Merakla beklenen DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!
Merakla beklenen DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!
Balıkesir'de narkotik köpeği destekli uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı!
Balıkesir'de narkotik köpeği destekli uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı!
Evlenme programında ünlenen Hanife Gürdal yine yaptı yapacağını! Yaptığı kalça dansı olay oldu
Evlenme programında ünlenen Hanife Gürdal yine yaptı yapacağını!...
İphone 14 serisi ve Apple Watch 8 serisi görücüye çıktı! Merakla beklenen Apple ürünlerinin özellikler ve satış fiyatları
İphone 14 serisi ve Apple Watch 8 serisi görücüye çıktı! Merakla...
9 Eylül'de konser vermek için hazırlanan Megastar Tarkan'ın konser vereceği sahne yıkıldı! Sahnenin altında kalan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı! Tunç Soyer açıklama yaptı
9 Eylül'de konser vermek için hazırlanan Megastar Tarkan'ın konser...
Yıldız futbolcu Galatasaray'da! Mauro Icardi'nin alacağı ücret dudak uçuklattı
Yıldız futbolcu Galatasaray'da! Mauro Icardi'nin alacağı ücret dudak...