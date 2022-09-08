Kavga kanlı bitti, o anlar anbean kameraya yansıdı













Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A. (23) ile H.T. (28) arasında belli olmayan bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. O sırada olaya müdahil olan ve ismi öğrenilemeyen şahıs, H.T.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.Vatandaşların ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği yere sağlık ve polis ekipleri yollandı. Kısa sürede olayın gerçekleştiği yere gelen sağlık ekipleri, sol bacağından vurulan şahsı ambulansa alarak hastaneye götürdü, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.O anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.