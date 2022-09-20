YAŞAM
20 Eylül 2022 - 20:49

Kavgaya müdahale eden 3 polis yaralandı

Adıyaman'da maddi hasarlı kaza sonrası çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 3 polis memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 20:49
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Kavgaya müdahale eden 3 polis yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonrası maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Çıkan kaza sonrası kazaya karışan araç sürücüleri ile araç üzerine yer alan kişiler arasında tartışma çıktı. Bu esnada olay yerinden geçmekte olan yunus polis ekipleri durumu fark edip tartışan şahısları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada şahıslar arasına aniden başlayan kavgaya kaza yerinde yer alan polis ekipleri müdahale etti. Kavga eden şahısların yakınları da olayı duyarak kavga yerine gelmesiyle kavga daha da büyüdü. Durum üzerine olayın gerçekleştiği yere birden fazla polis ekibi yollandı. Kavga eden şahıslar bir türlü sakinleşmeyince polis ekipleri şahıslara biber gazı kullanmak zorunda kaldı. 6 kişinin gözaltına alındığı olayda 3 polis memuru ise yaralandı. Yaralı polisler, olay mahaline gelen sağlık personelince gerçekleştirilen müdahale sonrası ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına dahil edilen polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Haber Editörü
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