DÜNYA
09 Eylül 2022 - 22:16

Kay Kasırgası Meksika'da karaya vurdu: 2 bin 595 kişi tahliye edildi

Meksika'yı günlerdir etkisi altına alan Kay Kasırgası'nın Baja California Sur eyaletinde karaya ulaşmasının ardından 2 bin 595 kişi evlerinden tahliye edildi.

DÜNYA
09 Eylül 2022 - 22:16
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Kay Kasırgası Meksika’da karaya vurdu: 2 bin 595 kişi tahliye edildi


Meksika'nın Büyük Okyanus açıklarında geçtiğimiz günlerde oluşan ve Pazartesi gününden beri ülkeyi yoğun yağış altında bırakan Kay Kasırgası, Baja California Sur eyaletinin Bahia Asuncion kasabası yakınlarında karaya ulaştı. Şiddetli yağışlar ve saatte 150 kilometre hıza ulaşan rüzgar ile etkili olan kasırga sebebiyle okyanus kıyısında 6 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar meydana geldi. Yetkililer şu ana kadar Baja California Sur eyaletinde kasırgadan etkilenen 2 bin 595 vatandaşın evlerinden tahliye edilerek geçici barınaklara yerleştirildiğini bildirdi.

Diğer eyaletleri de etkiledi



Baja California eyaletinde de kasırga sonucu yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumları bugün tatil edildi. Sonora eyaletindeki bazı şehirlerde sel felaketi meydana gelirken, kasırganın kuzeye doğru ilerlemeye devam ederek Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Durango ve Chihuahua eyaletlerinde şiddetli yağış ve fırtına ile etkili olmaya devam edeceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşları sel ve heyelan riskine karşı önlem almaya çağırdı.

Öte yandan, ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamada, Kay Kasırgası'nın önümüzdeki birkaç gün boyunca etkili olacağı ve sonrasında gücünü kaybedeceği dile getirildi.

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Haber Editörü
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