Kayahan'ın kızı uzaylılardan mesaj getirdi! Beste Açar'dan sıradışı açıklamalar: Babam, Atatürk ve Meryem Ana ile iletişim kuruyorum!







"BU KIZ DELİ DİYEBİLİRLER"







"ATATÜRK’ÜN ENERJİSİ AĞLATTI"

"DÜNYADA BÜYÜK KITLIK OLACAK"

Ünlü sanatçı Kayahan bilindiği üzere 2015 yışında hayatını kaybetmişti. Kayahan'ın kısı Beste Açar ise bir süredir ortalıkta görünmüyordu. Enson Dergisi'nin YouTube kanalında İlker Koç'un sorularını yanıtlamak için canlı yayına katılan Beste Açar, herkesi şaşkına çeviren bazı açıklamalarda bulundu. Açar, 2015 yılında rahmetli babasına bilince erişim yöntemiyle görüştüğünü anlatırken Atatürk, Mevlana, Hz.Meryem ile de temas halinde olduğunu iddia etti.Babasının kendisiyle iletişime geçtiğini ve eski eşi İpek Açar'ın kendi soyadını kullanmasına razı olmadığını söyleyen Beste Açar, “Bu kıza deli diyebilir. Bu iletişim babamı doğrudan karşımda görmüyor, onun enerjisini hissediyor. Titreşen şeyleri hissediyor ve cümleleri kendiniz tanımlıyorsunuz. Benim hissettiğim enerji onun pek doğru olmadığı yönünde. Herkes anladığı kadar anlar. Her şeyin mümkündür aslında. Atatürk ve enerjisi ile iletişim kurabiliyorum. Mevlana ve Meryem Ana ile de benzer şekilde iletişim kurabiliyorum. "Çok yüksek enerji, çok yüksek frekans" dedi.Beste Açar, “Atatürk, Hz. Meryem ve Mevlana'dan ne mesajlar aldınız? Onların enerji alanları sizi iyileştirdi? şeklinde kendisine yöneltilen sorulara ise "Derste meditasyon ve enerji egzersizleri yapıyoruz. Atatürk'ün enerjisini dershane olarak yaşadık. Hepimiz gözyaşları içindeydik. Biz gerçekten ölmedik, ölüm yok. Ruhumuz sonsuzdur. Yeter ki iletişime izin ver, gönüllü ol, gözlerini kapat ve hepsi bu." diye yanıt verdi.Uzaylılar ile iletişim kurduğunu ve onlarla konuştuğunu söyleyen Beste Açar, “Farklı boyutlardaki enerjilerle de iletişimimiz var. Biz buna Galaktik Federasyon diyoruz, aslında Galaktik (dünya dışı) arkadaşlarımızla temas halindeyiz ve onlardan da mesajlar alıyoruz" dedi. 'Uzaylılar hangi bilgileri sağladı?' sorusunu yanıtlayan Açar, şöyle cevap verdi: "Çok konuşuyorlar. Size dünyanın büyük bir kıtlıkla karşı karşıya olduğunu söyleyebilirim. Tüm dünya suyla ilgili ciddi sorunlar yaşayacak. Bu aynı zamanda bir enerji üretimi meselesidir. Isınma, enerji, yiyecek ve su için kapı komşusunu yenecek. Çok ciddi sorunlar olacak."