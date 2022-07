Kayahan'ın kızını görenler inanamıyor! 22 yaşındaki Aslıhan Gönül tam bir güzellik abidesi

Kayahan'ın güzellik abidesi kızı Aslı Gönül







Rafet El Roman'ın kızlarının değişimi

Ünlü isimler ve çocukları

Kayahan ve İpek Açar'ın kızı Aslı Gönül'ün şimdiki halini gören herkes şaşırıyor. Peki Aslı Gönül şimdi ne iş yapıyor? Kayahan'ın kızı Aslıhan Gönül ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Sevilen şarkıcı Kayahan'ın 3 Nisan 2015 tarihinde hayata gözlerini kapatması tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğmuştu. Kendisi gibi şarkıcı olan İpek Açar ile kızları Aslı Gönül'ün güzelliğini görenler hayran kalıyor. Aynı zamanda İpek Açar ile Aslı Gönül'ün benzerlikleri de dikkatlerden kaçmıyor. Aslı Gönül günümüzde 22 yaşında ve İngiltere'de eğitimine devam ediyor. İpek Açar verdiği bir röportajda Alper Kömürcü ile olan evliliğini ve kızı Aslı Gönül ile ilgili merak edilen birçok şeyi samimiyetle anlatmıştı. Alper Kömürcü ile hayatını birleştiren İpek Açar evlat edinmek için hazırlıklarına devam ediyor. İpek Açar'a sık sorulan sorulardan birisi de böyle bir kararı nasıl verdikleri ile ilgili. İpek Açar ise sağlık problemleri olduğunu, Aslı'yı dünyaya getirirken genç olduğu için sorun yaşamadığını ancak Alper Kömürcü ile de bir çocuk büyütmek istediklerini, Çocuk Esirgeme Kurumu'na tüm başvurularını iki sene kadar önce yaptıklarını ve heyecanla beklediklerini söylüyor.Kayahan'ın ölümünden sonra tekrar sevgiyi bulamayacağını düşündüğünü söyleyen İpek Açar, Alper Kömürcü'nün hiç ummadığı anda karşısına çıktığını ve ikisinin de aklında bulunmazken güzel bir yuva kurduklarını, beraber bir bebek büyütmek istediklerini hatta ablası Aslı Gönül'ün odasının yanına odasını hazırladıklarını söylüyor. İpek Açar ve Alper Kömürcü birbirlerine Allah'ın bir hediyesi olduklarını söylüyorlar. Aslı Gönül'ün de Alper Kömürcü'yü çok sevdiğini, hatta her telefonda konuştuklarında ona seni annenden daha çok özleyen biri olduğunu da söylüyormuş. İpek Açar, çocuk evlat edinme konusunda ailesinde de örnekler gördüğünü, çok güzel bir duygu olduğunu, Çocuk Esirgeme Kurumu'nun da bu konuda çok titiz bir çalışma yürüterek Aslı Gönül'le bile abla olup olmak istemediği konusunda konuştuklarını da sohbete ekliyor. İpek Açar, kızı Aslı Gönül'den de gururla bahsediyor.Aslı Gönül'ün de sesinin güzel olduğu biliniyor ancak müziği hobi olarak yürüttüğünü, üniversite eğitimini tamamladığı fiziğin ise hayatı olduğu söyleniyor. Aslı Gönül babasını kaybettikten sonra oldukça zor günler geçirmiş ancak annesi ve onlara destek olan ailesiyle birlikte bu günleri atlatmayı bilmiş. Aslı Gönül babasının her zaman adını kalbinde yaşatacağını söylüyor. İpek açar, sosyal medyada soyadıyla ilgili atılan fikirlerden oldukça üzüntü duyduğunu, ölene kadar çocuğuyla aynı soyadı taşımayı istediğini de söylemeyi ihmal etmiyor.Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop'un evliliğinden dünyaya gelen kızları da değişimleriyle görenleri şaşırtıyor. Rafet El Roman'ın kızı Su da babasının yolundan gidiyor ve İngilizce ve Türkçe iki şarkısı bulunuyor.Su El Roman ve Şevval El Roman sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor ve binlerce takipçiye hitap ediyor. Su El Roman müziğin hayatı ve en büyük hayali olduğunu, müzik kariyerine babası sayesinde küçük yaştan başladığını, müzikten başka bir işe hevesi de ilgisi de olmadığını da söylüyor.Rafet El Roman'ın kızları Su El Roman ve Şevval El Roman küçük denebilecek yaşlarda geçirdikleri estetik operasyonlarla epey değiştiler.Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı SuSibel Turnagöl'ün oğlu Sadri AlışıkAçelya Akkoyun ve kızı Alya Deniz CergelÖzlem Yıldız'ın oğlu DemirMehmet Ali Erbil'in kızı SezinMetin Özülkü ve Eda Özülkü'nün ikiz çocukları Volkan ve BaranCanan Ergüder ve Kenan Ece'nin oğlu DemirÖzge Özberk'in oğlu LeonPelin Karahan ve oğulları Ali Demir ve Can EyüpEce Erken'in oğlu EymenNurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman NejatÖzgür Ozan ve çocukları Derin Deniz ve Ali DemirDemet Akalın ve kızı HiraDemet Şener'in çocukları İrem ve ÖmerMeryem Uzerli ve kızı LaraAydan Şener'in kızı EcemFerdi Tayfur'un kızı TuğçeHülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra ÇilingiroğluSibel Can'ın çocukları Engin Can, Emir ve MelisaBurak Kut'un kızı AdenUmut Akyürek'in kızı Melek BalYeşim Erçetin ve Ozon Orhon'un kızı Yağmur OrhonEsra Akkaya'nın oğlu Can